Michlig comunicó que la Provincia transfiere Fondos de Financiamiento Educativo para las 32 localidades de San Cristóbal

El Senador Felipe Michlig comunicó que El Poder Ejecutivo Provincial transferirá a municipios y comunas del departamento San Cristóbal los importes que corresponden por aplicación del artículo 1° del Decreto 2954/13, correspondiente al Fondo de Financiamiento Educativo, cuyo monto total mensual asciende a $ 161.098.449,74

El representante departamental destacó la “celeridad y eficiencia del Gobierno Provincial que conduce Maximiliano Pullaro, y en particular a las autoridades del ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a cargo de Fabián Bastia y el ministerio de Economía cuyo titular es Pablo Olivares, para cumplir con él envió de estos fondos.

En tal sentido, el senador también recordó que el “objetivo principal es financiar proyectos de inversión, innovación y desarrollo educativo que propongan y ejecuten las instituciones educativas con el propósito de mejorar el servicio y elevar la calidad de los aprendizajes”.