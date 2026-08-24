Los combos IUPI ya se venden en las sedes del Comedor Universitario

El pasado viernes se realizó en el Predio UNL-ATE la presentación de la propuesta de combos de productos IUPI producidos por la Planta de Alimentos Nutritivos UNL para la comunidad universitaria. También se brindaron precisiones sobre los servicios que se prestan en las distintas sedes del Comedor Universitario UNL. La actividad fue encabezada por la rectora Laura Tarabella, la vicerrectora Liliana Dillon, el secretario de Bienestar Universitario Gustavo Menéndez y su par de Extensión Universitaria María Lucrecia Wilson junto a la presidenta de la Federación Universitaria del Litoral, Julia Salas.

La propuesta está destinada a las y los estudiantes que pueden, de manera sistematizada y sencilla, acceder a la compra online a través del Sistema de Gestión del Estudiante (SIGEST) de la universidad. Los combos IUPI de la Planta de Alimentos Nutritivos están disponibles para ser retirados en las tres sedes del Comedor Universitario UNL (Predio UNL-ATE, FCJS y Campus FAVE). En una segunda etapa, la propuesta contemplará al personal docente y no docente de la UNL.

Esta acción se enmarca dentro del Programa de Extensión Alimentos de Interés Social, que busca garantizar el acceso a una alimentación nutritiva y accesible para la comunidad de la UNL, en respuesta ante el actual contexto socioeconómico. En esta ocasión, se suma a fortalecer las políticas de Bienestar Universitario destinadas a la población estudiantil.

En este sentido, la rectora Laura Tarabella destacó que "la Planta de Alimentos Nutritivos UNL, que está en funcionamiento hace muchos años, es una muestra de cómo se puede articular la producción del conocimiento científico al servicio de la sociedad y en este caso pensando en alimentos con alto valor nutritivo para nuestros estudiantes".

Por su parte, la representante estudiantil Julia Salas celebró la propuesta pensada desde las secretarías de Bienestar y Extensión Universitaria, y señaló: "Desde la FUL vemos en los últmos años cómo muchos estudiantes hacían una sola comida diaria racionando al máximo lo disponible, en particular quienes son de otras localidades. Por eso celebramos esta posibilidad y la reapertura del Comedor Universitario, espero que todos puedan venir y lo llenen a diario".

Para dos y cuatro personas

Los combos propuestos alcanzan a 2 y 4 personas y se recomienda consumir los alimentos hasta tres veces por semana.



Actualmente la planta cuenta con siete productos. Los guisos y arroces aportan entre 15 y 20 g de proteínas por plato —contribuyendo al crecimiento, desarrollo y mantenimiento de músculos y tejidos— y entre 55 y 60 g de hidratos de carbono como fuente principal de energía. El puré de papas y la premezcla para carnes aportan proteínas, fibra y otros nutrientes, y son productos pensados para acompañar carnes, huevos, legumbres o quesos, favoreciendo comidas más completas.



El Combo 1 contiene un total de 28 raciones con un precio de venta para los estudiantes de $17.000. Incluye Guiso de lentejas y fideos, puré de papas y arroz primavera. Por su parte, el Combo 2 contiene 50 raciones de alimentos entre guisos de lentejas, arroz y fideos, puré de papas, arroz primavera y premezcla para carnes a un costo de $22.000.

Cabe destacar que el valor de venta de cada combo cubre los costos de producción y aporta a la partida de Becas de la Secretaría de Bienestar Universitario.

Para conocer más sobre la planta y acceder al recetario ingresar al sitio: www.unl.edu.ar/alimentosnutritivos/