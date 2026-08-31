Se viene una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Rosario

Entre el jueves 8 y el domingo 18 de octubre, Rosario será sede de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro. Organizada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe y el Municipio local, junto a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Fundación El Libro, la Feria ofrecerá una amplia y diversa programación, charlas, presentaciones de libros y la presencia de invitadas e invitados especiales.

La Feria se realizará nuevamente en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080, entre San Luis y San Juan). Habrá actividades especiales, entre ellas varias propuestas para homenajear a Jorge Luis Borges, una de las figuras más relevantes de la literatura argentina, en el 40° aniversario de su fallecimiento.

La Feria Internacional del Libro de Rosario contará con la participación de figuras de la literatura, el periodismo, la cultura, el arte y distintas disciplinas. Entre los invitados destacados se encuentran Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Selva Almada, Charlie López, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Martín Kohan, María Teresa Andruetto, Santiago Siri, Carlos Rottemberg, Marcela Ternavasio y Juan José Becerra.

Días y horarios

La Feria estará abierta de lunes a miércoles, de 13 a 21; jueves y viernes, de 13 a 22 y los sábados de 10 a 00. En tanto, el domingo 11 de octubre, permanecerá abierta de 13 a 22, mientras que el domingo 18 de octubre podrá recorrerse de 13 a 21.