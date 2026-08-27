La Feria del Libro de Santa Fe inauguró su 32ª edición, con más de 90 actividades en agenda

La 32ª Feria del Libro de Santa Fe quedó inaugurada el pasado miércoles en el Auditorio Central “Estela Figueroa” de la Estación Belgrano. Organizada de manera conjunta por el Ministerio de Cultura, la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral, y con el acompañamiento de la Universidad Católica de Santa Fe, la feria vuelve a ofrecer una programación amplia y diversa, con propuestas para todos los públicos. Esta edición cuenta con más de 70 stands de editoriales, librerías y proyectos vinculados al universo literario, además de más de 90 presentaciones, talleres, conversaciones y actividades especiales. Como es tradición, también incluye parte de la programación del XX Argentino de Literatura de la UNL.

Durante la apertura oficial, el secretario de Desarrollos Culturales de la Provincia, Paulo Ricci, celebró el encuentro y destacó el papel de la Feria como espacio de circulación de ideas y de vínculo entre lectores, escritores y editores. “Tenemos una gran programación. Por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Susana Rueda, desde el Ministerio de Cultura presentaremos 7 nuevos libros de Ediciones Santafesinas”, señaló.

Ricci destacó, en particular, la presentación el sábado 29 a las 20 en el Auditorio 2 “Beatriz Vallejos” de “Caudillo de una provincia invencible”, la biografía del Brigadier General Estanislao López, “en el año en que se cumplen 240 años de su natalicio”. Será presentado por su autor Santiago De Luca, con la moderación de Rogelio Alaniz y Gustavo Battistoni. “Es un gran comienzo para nuestra querida Feria del Libro de Santa Fe”, concluyó Ricci.

Por su parte, la rectora de la UNL, Laura Tarabella, afirmó que la Feria del Libro es “un ejemplo del trabajo mancomunado entre tres instituciones, que trasciende las gestiones porque constituye una política pública”. “Para nosotros es importante estar presentes con Ediciones UNL, pero también mostrar los catálogos de otras universidades argentinas. Esta Feria es un espacio de conversación, escucha y diálogo”, agregó.

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, sostuvo que “lo más valioso es que se trata de una política pública sostenida durante más de 30 años, a partir de un trabajo conjunto entre la Universidad, la Provincia y el municipio”. Además, remarcó que el acceso es libre y gratuito “porque no queremos que nadie deje de visitar la Feria del Libro”.

Entre experiencia e imaginación

La charla de apertura, “Entre experiencia e imaginación”, estuvo a cargo de Marilyn Contardi. La poeta y cineasta santafesina explicó que “la experiencia y la imaginación son los dos extremos entre los que se juega la escritura. Cada persona escribe a partir de su experiencia y también de la imaginación, que siempre está en marcha y trabaja”. En ese sentido, recomendó “leer lo que a cada uno le gusta para construir su propio camino. El lector debe tener libertad para seguir sus propias necesidades y sus gustos”.

Programación y horarios

La 32ª Feria del Libro de Santa Fe se desarrollará hasta el domingo 30 de agosto. Su programación, que puede conocerse ingresando a www.santafecultura.gob.ar, integra presentaciones, talleres, charlas y encuentros para todos los públicos. Con acceso libre y gratuito, el jueves se podrá visitar de 15 a 21; en tanto que del viernes al domingo, las puertas de la Feria del Libro estarán abiertas de 15 a 22.

El Ministerio de Cultura de la Provincia presentará 7 títulos que se incorporarán a su catálogo editorial.

Stand oficial del Ministerio de Cultura

La producción editorial santafesina tendrá un espacio destacado en el stand ferial del Ministerio de Cultura. Desde 2008, el espacio difunde y comercializa, de manera ininterrumpida, bienes culturales producidos por santafesinas y santafesinos, junto con editoriales, autores y proyectos que forman parte de la identidad cultural de la provincia.

La propuesta reúne cerca de 600 títulos de más de 60 editoriales y obras de más de 100 autores y autoras independientes de todo el territorio santafesino. Además, incorpora una selección de más de 30 proyectos de arte impreso, con más de 60 objetos vinculados a la identidad territorial: cuadernos, libretas, agendas, fanzines, láminas, pósteres, estampas xilográficas, ilustraciones, postales, señaladores, pañuelos, bolsos, manteles individuales, pines, prendedores, mazos de cartas, abanicos y billeteras, entre otras creaciones.