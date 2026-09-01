Fundación Demos Suardi celebró la niñez junto a más de 250 chicos y familias

Con una importante convocatoria, la Fundación Demos Suardi, organizó su 6° edición del Festejo por el Día de la Niñez. El evento contó con la presencia de más de 250 niñas, niños y familiares de la ciudad y la región que colmaron el predio frente al salón de Juniors Club. Agustín Peretti -presidente de la fundación y concejal de la ciudad- agradeció el acompañamiento de voluntarios e instituciones que “hicieron posible” el desarrollo de la actividad: “ver el lugar colmado de alegría y de niñez nos llena de orgullo. Una comunidad más justa se construye desde los primeros años, garantizando que cada chico y cada chica tenga las mismas oportunidades para crecer, soñar y elegir su camino”.

Durante la jornada se realizaron juegos, presentaciones de shows artísticos y distintas actividades para los más pequeños. En esta edición, el Centro de Jubilados estuvo a cargo de la chocolatada y Manto Blanco participó con la venta de tortas asadas y agua caliente.

La diputada Sofia Masutti acompañó el encuentro y destacó: “celebrar las infancias es reconocerlas como protagonistas del presente, con derecho a jugar, expresarse, aprender y crecer en libertad. Fue una jornada que quedará en el recuerdo de muchos”.

Peretti, por último, subrayó el compromiso de Demos con la ciudad y dijo ”estas actividades nos ayudan a seguir pensando en la ciudad que necesitamos y queremos. Un lugar construido desde la comunidad, donde los chicos siempre tienen algo para aportar”, cerró.