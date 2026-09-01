San Cristóbal: festejo por el Mes de las Infancias

Fundación Demos Suardi celebró la niñez junto a más de 250 chicos y familias
El DepartamentalMas Secciones - Sociedad01 de septiembre de 2026
En su sexta edición, el encuentro reunió a más de 250 vecinos de la ciudad. Agustín Peretti (presidente de la Fundación) agradeció la respuesta y a las instituciones que acompañaron el evento. La diputada Sofía Masutti resaltó: “celebrar las infancias es reconocerlas como protagonistas del presente, con derecho a jugar expresarse, aprender y crecer en libertad”.