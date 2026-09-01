San Cristóbal: festejo por el Mes de las Infancias

Entre burbujas, golosinas, juegos, regalos, sorteos y mucha diversión, nuestros niños y niñas disfrutaron de una tarde pensada especialmente para ellos, compartiendo y celebrando como merecen.

Además, muchos niños tuvieron la posibilidad de cortarse el pelo de manera gratuita, sumándose a una hermosa iniciativa solidaria impulsada por los peluqueros Matías Loto y Bruno Vargas, quienes estuvieron presentes durante toda la jornada. La propuesta invitaba a colaborar llevando un alimento no perecedero, convirtiendo un corte de pelo en una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan. "A ellos queremos agradecerles profundamente por sumarse, por su compromiso y por aportar su trabajo y solidaridad a esta celebración".

"También agradecemos especialmente a UPCN por acompañarnos y por aportar la bicicleta que fue sorteada durante el festejo y a la vecinal de barrio Bustamante por ser parte fundamental de esta hermosa jornada. Gracias a cada persona que colaboró, que estuvo presente y que hizo posible que este domingo estuviera lleno de juegos, encuentros y momentos felices. Porque cuando trabajamos juntos, logramos construir momentos que quedan en el corazón", indicaron en las redes del municipio local.

La niñez es uno de los tesoros más preciados de nuestra sociedad. Cuidarla, acompañarla y cultivarla con amor es una responsabilidad que nos compromete a todos. Que nunca falten espacios donde nuestros niños y niñas puedan jugar, reír, soñar y ser felices.