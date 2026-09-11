Un alumno de San Justo difundió imágenes falsas de sus compañeras y su padre pidió disculpas

El padre de uno de los adolescentes identificados en la investigación por la difusión de imágenes falsas de alumnas de una escuela de San Justo generadas mediante inteligencia artificial decidió hablar públicamente para pedir disculpas a las familias de las chicas afectadas y denunciar, a su vez, situaciones de hostigamiento que, según afirmó, estaría atravesando su hijo.

Alexis Finos explicó que la familia había intentado anteriormente acercarse a la escuela para pedir disculpas y que incluso había ofrecido realizar un pedido público. “Teníamos la necesidad de salir a pedir disculpas porque tenemos un profundo malestar personal y familiar, como lo deben tener las otras familias involucradas”, expresó.

El hombre aclaró que todavía no conoce con precisión todos los detalles de lo ocurrido ni cuál fue exactamente la participación de su hijo. “La realidad es que no sabemos bien qué es lo que realmente pasó y qué participación tuvo mi hijo”, afirmó.

La investigación se inició luego de que comenzaran a circular entre adolescentes imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial que mostraban a alumnas de la institución. Según informó la prensa local, las familias realizaron presentaciones ante la Justicia y la pesquisa busca determinar las responsabilidades.

El relato del padre sobre lo ocurrido

Finos sostuvo que, según lo que pudo reconstruir a partir de las conversaciones con su hijo, el episodio habría comenzado dentro de un grupo de amigos que utilizaba herramientas de inteligencia artificial. “Yo sé que todo habría comenzado en un grupito de amigos que jugaban con IA, sin involucrar personas. Eso que comenzó como una travesura entre amigos nunca se imaginaron las consecuencias”, relató.

El padre remarcó que habla únicamente desde lo que pudo conocer a través de su hijo y evitó atribuir responsabilidades a los demás adolescentes involucrados. “Yo voy a hablar por mi hijo, más allá de que hay otros chicos involucrados”, señaló.

También afirmó que, de acuerdo con la versión que recibió en su casa, no se trataba de fotografías reales de las adolescentes, sino de imágenes creadas mediante inteligencia artificial.

Finos sostuvo además que su hijo no habría publicado las imágenes, sino que habría enviado algunas a amigos que habían participado de lo ocurrido y que le habían pedido que las compartiera. “Después, obviamente, borraron todo”, afirmó.

Estas afirmaciones forman parte del relato del padre y deberán ser contrastadas con los elementos que surjan de la investigación.

Además del pedido de disculpas, Finos puso el foco en una situación que, según denunció, comenzó después de que el caso tomara estado público. Aseguró que su hijo estaría sufriendo hostigamiento psicológico y agresiones físicas. “Hoy lo que me preocupa es que mi hijo es hostigado, que es agredido psicológica y físicamente”, sostuvo.

El padre explicó que esa situación fue uno de los motivos que llevó a la familia a considerar que debía “dar la cara” y pedir disculpas a las familias afectadas. “Es un chico de 14 años, las demás familias se merecen unas disculpas”, expresó.

El pedido de trabajar sobre el uso de la inteligencia artificial

Finos también consideró que el caso debería servir para abrir una discusión en las escuelas sobre el uso de la inteligencia artificial, los teléfonos celulares y las redes sociales entre adolescentes. “Lo que quiero de todo esto es que nos deje una enseñanza para todos. Que sea un tema que se empiece a trabajar en el ámbito escolar, porque la era que se viene es difícil, es complicada”, sostuvo.

En ese sentido, planteó la necesidad de que los adultos acompañen a los adolescentes y trabajen sobre las consecuencias que pueden tener determinadas prácticas en redes y con herramientas de IA.

También cuestionó el hostigamiento que, según dijo, habría recibido su hijo por parte de adultos a través de las redes sociales. “Me molesta el bullying y el hostigamiento de los mayores a un niño a través de redes sociales, a través de una pantalla”, afirmó.

Y agregó: “Yo prefiero que me llamen, que me digan ‘che, ¿podemos charlar?, ¿podemos hablar?’. Lo hablamos, no tengo problema. Pero esconderte atrás de una pantalla para pegarle a un nene que se equivocó, me parece que no está bien, no es el camino”.

“Se equivocó, no midió las consecuencias”

El padre sostuvo que su intención no es justificar lo ocurrido, sino plantear la posición de la familia frente a un episodio que, según reconoció, tuvo consecuencias para otras personas. “Se equivocó, no midió las consecuencias”, reconoció.

Al mismo tiempo, cuestionó que los adolescentes sean expuestos o señalados públicamente por los adultos y planteó que la respuesta debería estar orientada a “concientizar, acompañar y ayudar”.

Finos también manifestó su preocupación por el impacto que el hostigamiento puede tener sobre un adolescente de 14 años y reclamó que los adultos actúen con responsabilidad frente a la situación.

Finalmente, el padre reiteró que su decisión de hablar públicamente respondió a una necesidad de la familia de asumir una posición frente a las familias afectadas.

“Pido disculpas y creo que lo necesitábamos como familia, porque hoy por hoy estamos muy mal en lo personal y en lo familiar, como lo deben estar las otras familias involucradas”, expresó.