Fiestas patronales en Moises Ville

- Por Marta Zinger -

Festejamos el día del pueblo, un día para compartir la fe católica, nuestra tradición y la alegría de nuestro pueblo. Por la mañana se realizó la procesión desde nuestra Cuasiparroquia y misa. Al finalizar: Feria de Platos. La Virgen de la Merced nos cuida y nos inspira en el camino de cada día. Ruega por nosotros, que su bendición acompañe siempre nuestro camino. Significado local: renovamos los lazos comunitarios, conviviendo en armonía con el rico legado histórico de la Primera Colonia Agrícola judía independiente del país. Nuestro profundo agradecimiento a nuestro Obispo PEDRO, por honrarnos con su presencia en esta celebración. Por su cercanía, por su palabra y su bendición. Nos recuerda que formamos parte de una Iglesia, es un verdadero regalo y alegría inmensa. A nuestro Padre Oscar por ser Nuestro Pastor, por caminar al frente de nuestra comunidad, por su entrega, paciencia...por ayudarnos a mantener encendida la luz del Evangelio y por recordarnos que, en los momentos difíciles, la fe siempre nos invita a continuar...

HOY ES UN DÍA DE ALEGRÍA, DE ENCUENTRO, DE GRATITUD: CELEBRAMOS A NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, MADRE Y PROTECTORA. CUMPLIMOS 65 AÑOS DE NUESTRA CUASIPRROQUIA. NO SÓLO ES UNA CIFRA: es trayectoria construida con fe. Recibimos una historia que otros construyeron y tenemos el compromiso de entregarla viva a los que vendrán...No sólo conservar lo que recibimos, también hacerlo crecer... Destacamos y agradecemos la presencia de Marcelo Lind, nuestro Presidente Comunal, de Joaquín Torres Karchevsky, Jazán, Cantor Litúrgico, de la fe judía. Nos acompañan familias, vecinos, servidores, colaboradores, catequistas, el sonido de Guillermo Celis, al grupo Nockaispa Sapicuna por su hermoso baile folklórico, a la Agrupación Gaucha, a los agentes policiales, a los que donaron platos de comida, a los que participaron de sorteos, a Irma Grande que regalar flores, a los artesanos, a Brian Andrés por su canto, a Hugo Espinoza por su animación, a la Comuna local por estar siempre presente con su colaboración.

FELICES FIESTAS PATRONALES! FELICES 65 AÑOS DE NUESTRA CUASIPARROQUIA! VIVA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED! VIVA NUESTRA COMUNIDAD! Gracias a todos por el tiempo, trabajo, generosidad y amor. La hermosa fiesta la hicimos entre todos. QUE LA VIRGEN DE LA MERCED bendiga a cada uno y a sus familias.