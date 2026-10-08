Moises Ville: Día Internacional de la Paz

- Por Marta Zinger corresponsal en Moises Ville -

Jornada establecida por las Naciones Unidas como oportunidad para fortalecer los ideales de paz y renovar el compromiso de las sociedades con la convivencia, el entendimiento y el respeto entre las personas y los pueblos. Nuestra Comunidad nació de hombres y mujeres que llegaron a estas tierras buscando la posibilidad de vivir en libertad y construir un futuro. Con el tiempo, personas de distintos orígenes, culturas y tradiciones, aprendieron a compartir este mismo suelo. Por eso, recordar el DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ y DECLARAR A MOISES VILLE POBLADO LIBRE DE DISCURSOS DE ODIO y concretarlo aquí, y en el emblemático Salón Kadima, tiene un significado muy especial.

Nos acompañaron: Javier Dibiase, Grupo Sancor Seguros; Estela Tustanovsky Nodo Santa Fe de la Casa Pax Cultura; Patricia Zapata del Nodo Paraná; Marcelo Lind y Mariela Lastra, Presidente y Vice de la Comuna local; Fabián Glembotsky, de la DAIA de Santa Fe; Judit Blumental, Presidente de la Comunidad Judía local; Referentes Religiosos; Carolina Corona, Secretaria de Cultura del Dpto. San Cristóbal, Personal directivo de escuelas de la localidad; representantes de Instituciones intermedias y público en general.

La PAZ forma parte de nuestra propia historia: hacer de la diversidad un lugar de encuentro y no de enfrentamiento. Actuación del Coro Moises Ville Canta, bajo la dirección de la Prof. Claudia Chiapero, la música nos une, atraviesa diferencias y expresa aquello que a veces sólo las palabras no alcanzan.

Encendido de una vela: la luz atraviesa credos, tradiciones e historias; la diversidad de fe y de pensamiento, no nos divide, es la mayor riqueza de nuestra identidad. Reflexión a cargo de Eva Guelbert. Los representantes del EDI, Espacio de Diálogo Interreligioso y de las comunidades: Católica, Evangélica y Judía encendieron la Vela simbólica. El Presidente Comunal dio la bienvenida. En Moisés Ville, suelo donde inmigrantes perseguidos, florecieron en paz, cultivaron la tierra y profesaron sus tradiciones sin temor, nos identificamos con orgullo como Cuna de Integración Cultural, para resguardar esta armonía y honrar nuestra identidad: DECLARAMOS A MOISES VILLE POBLADO LIBRE DE DISCURSOS DE ODIO, así asumimos la construcción activa de la PAZ, cuidar la dignidad humana en cada palabra y en cada gesto, erradicar la violencia, la intolerancia o la estigmación hacia cualquier persona... Al plasmar la firma en este documento, rendimos también homenaje de gratitud a Marta Paillet, quien entendió que la PAZ se siembra con la palabra y se cosecha con la convivencia. Se dio lectura a la Ordenanza Nº 1347/2026 de la Comuna de Moises Ville, rubricada por los integrantes del Nodo Moises Ville. Escuchamos las palabras y reflexiones de Fabián Glembotsky, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas; de Estela Tustanovsky, cofundadora y presidenta de la Casa de la Pax Cultura de la Pcia. de Sta. F Actuaron alumnos de las Esc. 462 y 6054. Plantación de un árbol.

Agradecemos a todos los que hicieron posible este histórico acto.