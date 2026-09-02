Residencias de la Salud: se suman 136 ingresantes a hospitales públicos provinciales

La Provincia de Santa Fe dio la bienvenida este martes a nuevos residentes, que iniciarán su formación en servicio en hospitales provinciales, con rotaciones por distintos niveles de complejidad del sistema público de salud.

El acto, realizado en Rosario, fue encabezado por la ministra de Salud, Silvia Ciancio. Durante la jornada también se entregaron certificados a 228 residentes que finalizaron su formación en servicio en efectores públicos.

“Hay un esfuerzo de muchísima gente que tomó la posta para crear el sistema de formación en servicio de la Provincia de Santa Fe, tras el retiro del gobierno nacional que había financiado históricamente la formación en servicio. Primero contamos con la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro; y a partir de eso, convocamos a la Mesa Interinstitucional que lo pudo realizar”, señaló Ciancio sobre el espacio que se conformó junto a las universidades nacionales del Litoral y de Rosario, el Colegio de Médicos -a través de sus dos circunscripciones- y la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. En esta línea, la ministra destacó el trabajo realizado para sostener el proceso de formación y la organización del examen de ingreso. “No llegamos sin esfuerzos, sin dudas ni inconvenientes, pero con un examen y una organización que fue ejemplar en todo el país, a partir de un espacio interinstitucional”, afirmó.

Una formación que combina conocimiento y experiencia

A su turno, el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa, puso en valor tanto el trayecto de quienes finalizaron su residencia como la oportunidad que comienzan los nuevos ingresantes. “Ese proceso no implica solamente un contenido teórico, conceptual, sino que también se encuentra con una experiencia y vínculos que hacen a la formación de un ciudadano, de un profesional y que muchas veces se sostienen más allá de la residencia”, sostuvo.

El funcionario destacó además el crecimiento de la participación en los últimos tres años. “Empezamos con 972 inscriptos en 2024 y este año fueron 1.865, con el 92% de las plazas de los efectores provinciales cubiertas hasta hoy, cuando resta todavía una instancia de readjudicación”, subrayó.

Chiesa señaló que la continuidad del sistema fue una decisión política del gobernador y de la ministra de Salud, y destacó también el trabajo realizado junto a las instituciones que participan del proceso. “La experiencia de este año nos muestra que vamos por un buen camino”, afirmó.

Asimismo, precisó que el sistema de residencias representa “una inversión enorme, de 2.400 millones de pesos por mes”, para brindar una oportunidad de formación con calidad y, “por sobre todas las cosas, calidad humana”.

El trabajo conjunto para sostener las Residencias

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, 2da circunscripción, Alberto Tuninetti felicitó a quienes finalizaron su formación y a quienes eligieron iniciar una residencia. “Consideramos que es la mejor formación que pueden recibir porque es acompañada, supervisada por alguien con más experiencia”, sostuvo.

El presidente del Colegio de Médicos destacó la calidad de la formación en la provincia y llamó a los nuevos profesionales a sostener una mirada humana en la práctica. “Es importante la empatía en salud, no olvidarnos que detrás de cada paciente hay una vida, hay personas”, afirmó.

Luego del acto, los nuevos residentes participaron de una primera instancia de formación destinada a conocer la organización y el funcionamiento del sistema de salud pública provincial, sus políticas, la estructura de la red y el rol que cumplen sus distintos niveles de atención, como parte del recorrido formativo que iniciaron hoy.

La jornada contó con el secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni; la directora de Residencias de la Salud, Gabriela García; el director de Gestión del Conocimiento, Pablo Fernández; y el coordinador del Área de Formación de Postgrado de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, Ignacio Gómez, entre otros.