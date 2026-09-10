Femenino Tres Ligas: se definen las finalistas

El torneo Tres Ligas de fútbol femenino cuenta con la participación de clubes de la Liga Rafaelina, la Liga Ceresina y la Liga San Martín de la provincia de Santa Fe.

El pasado domingo en cancha de Atlético de Rafaela se disputaron los partidos correspondientes a los Cuartos de Final del Absoluto correspondiente al torneo Tres Ligas del fútbol femenino.

En primera instancia 9 de Julio derrotó 1-0 a El Expreso de El Trébol, mientras que en el segundo partido Atlético goleó 11-0 a Unión de Sastre.

En las semifinales, que se disputarán el domingo 13 de septiembre, se suman los equipos ubicados en el 1° y 2° lugar de la tabla general: Atlético San Jorge y Ferro Dho. Los cruces serán los siguientes:

Femenino Tres Ligas - Semifinales

Domingo 13/09 - cancha Ferro Dho 12:30 horas

Atlético San Jorge vs. 9 de Julio

Ferro Dho vs. Atlético Rafaela