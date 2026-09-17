Michlig y González acompañaron en Ceres el lanzamiento de la 55° Fiesta Nacional del Zapallo

El senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González y la intendente de Ceres, Alejandra Dupouy, participaron del lanzamiento oficial de la 55° Fiesta Nacional del Zapallo, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026. La presentación se realizó en las instalaciones del Club Central Argentino Olímpico y contó con la presencia de su presidente, Andrés Bernabeu, y del presidente de la Comisión de Eventos, Ceferino Díaz.

Durante la conferencia de prensa, se brindaron detalles de la programación artística y de las distintas actividades previstas para las tres jornadas. Bernabeu invitó a toda la comunidad de Ceres y la región a participar de las distintas propuestas y resaltó que, pese al contexto económico, la institución vuelve a realizar el evento con una amplia cartelera artística y entradas accesibles.

Una fiesta con más de cinco décadas de historia

Durante la presentación, Michlig felicitó a Bernabeu, a la comisión directiva y a todos quienes trabajan en la organización, destacando la trayectoria de la Fiesta Nacional del Zapallo y el rol que cumple el Club Central Argentino Olímpico en la comunidad.

“Sostener 55 ediciones es para destacar. Hemos pasado por sequías, inundaciones, la pandemia, la crisis del 2001 y, sin embargo, el Club Central, como tantas instituciones de nuestro departamento, siempre apostó a crecer, seguir adelante y dar respuestas a la comunidad”, señaló el senador.

En ese sentido, remarcó el compromiso de las autoridades con el acompañamiento a las instituciones y a este tipo de acontecimientos. “Lo mínimo que debemos hacer como equipo de trabajo es seguir apoyando esta y tantas otras iniciativas”, sostuvo.

La cartelera de la 55° edición

Durante la conferencia, los organizadores brindaron detalles de las actividades previstas para los tres días.

Sábado 10: a las 10:30 se realizará el acto oficial de apertura, con entrada libre. Desde las 16:00 se cobrará una entrada general de $5.000. Por la noche actuarán La Buena Cumbia, con su tributo a Los Palmeras, y Candelaria Tisera.

Domingo 11: se presentarán Ana Laura Testa, con folclore y chamamé, y Daniel Romero, exvocalista principal del Grupo Ceibo. Durante la madrugada tendrá lugar la denominada “Noche de Cumbia”, con la participación de Brujo Ezequiel y Dani Hoyos. La entrada general del domingo tendrá un valor de $8.000, mientras que para la Noche de Cumbia el valor en puerta será de $12.000.

Lunes 12: la jornada tendrá como principales propuestas las actuaciones de Paquito Ocaño y Franco Massignani. La entrada general tendrá un valor de $10.000.

La importancia del apoyo oficial

Por su parte, el presidente del Club Central Argentino Olímpico, Andrés Bernabeu, agradeció especialmente el acompañamiento de las autoridades y del Gobierno de la Provincia para poder concretar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Zapallo.

Por su parte, la intendente Alejandra Dupouy destacó el acompañamiento permanente del Municipio a la celebración y felicitó a la Subcomisión de Eventos por el trabajo realizado. “Esta fiesta es un orgullo para Ceres y nos representa como ciudad y como región. Es una fiesta que sentimos todos los ceresinos”, sostuvo.