Comienza el 2° Congreso sobre Primarias Infancias en clave pedagógica

El viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026 se realizará en la ciudad de Santa Fe el “Segundo Congreso sobre Primeras Infancias en clave pedagógica y contemporánea”. Es organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL y la Secretaria de Educación de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. La apertura se realizará este viernes, a las 9 h, en la Estación Belgrano.

La realización de este congreso se inscribe en una trayectoria de trabajo sostenido entre ambas instituciones en torno a la formación de quienes se desempeñan en el campo de las primeras infancias. Desde 2012, se desarrollan acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento de la formación docente, entre ellas, el Ciclo de Licenciatura en Educación en Primeras Infancias destinado a educadoras y educadores. Más recientemente, el “Primer Congreso de Primeras Infancias en clave pedagógica y contemporánea”, realizado en 2024, consolidó este espacio de encuentro, intercambio y producción de conocimientos, reafirmando la importancia de generar ámbitos de reflexión sobre los desafíos contemporáneos de la educación infantil.

El contexto actual nos exige revisar y resignificar las políticas públicas y las prácticas, tanto en instituciones escolares como en contextos comunitarios, reconociendo a la educación como un derecho prioritario para la niñez. Por lo tanto, esta edición busca promover las instancias de intercambios entre docentes, profesionales, investigadores y estudiantes vinculados al trabajo educativo con las infancias en diversos territorios y contextos.

Destinatarios

-Docentes y directivos de educación inicial, primaria, especial y artística.

-Docentes, profesionales, investigadores y estudiantes de grado y posgrado vinculados a las infancias.

-Docentes e investigadores de carreras de formación docente y carreras relacionadas con las infancias.

-Integrantes de organizaciones y gestores de políticas públicas destinadas a las infancias.

Ejes temáticos

1. La enseñanza de saberes disciplinares y otros campos

2. Propuestas educativas en contextos diversos

3. Juegos, escenarios lúdicos y otros modos de organizar la enseñanza

4. Lenguajes artísticos, arte y experiencias estéticas

5. Educación digital

Modalidades de trabajo

-Conferencias y paneles: a cargo de especialistas que abordarán temáticas y desarrollos actuales en el campo de las infancias.

-Mesa de experiencias: comunicaciones destinadas al intercambio de producciones pedagógicas e investigaciones sobre los ejes del congreso.