Michlig y González entregaron aportes gubernamentales en Colonia Rosa y Colonia Bossi

El senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González, en cumplimiento de una extensa agenda territorial visitaron la localidades de Colonia Rosa y Colonia Bossi, donde acompañados de las autoridades locales concretaron la entrega de aportes legislativos del Programa de Fortalecimiento Institucional, correspondientes a la Cámara de Senadores y de Diputados, destinados a distintas entidades de bien público de la comunidad, por un monto total de $7.300.000; además de un aporte del Fondo de Obras Menores del Gobierno de la Provincia.
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El senador Felipe Michlig reafirmó “el compromiso de seguir gestionando, acercando respuestas en todos los rincones del departamento”, remarcando que tanto él como el diputado González están “a disposición de todas las comunidades”.

Visita a Colonia Rosa

En la oportunidad los legisladores junto a la presidenta comunal Silvana Imoberdorf entregaron aportes del PFI a: Colonia Rosa Bochas Club, destinados a un viaje; Club Unión Social y Deportivo, para la realización de un evento deportivo; Biblioteca Popular “Gastón Bianchi”, para la realización del evento “Choco Té” y gastos de funcionamiento; de la Comuna de Colonia Rosa, destinados a los gastos de las Fiestas Patronales; y de la Escuela Primaria N° 6097 “Almafuerte”, para la realización de dos viajes de estudio, uno a Ataliva y otro a la Laguna La Verde.

En representación de las instituciones estuvieron presentes Matías Scianca, integrante de la comisión del Colonia Rosa Bochas Club; Julio Cambursano, presidente, y Daniel Caravario, tesorero del Club Unión Social y Deportivo; Gastón Bianchi, Natalia Sampietro, bibliotecaria, y Raquel Ledesma, integrante de la comisión de la Biblioteca Popular; y Viviana Díaz, directora, junto a Venesa Cejas, vicedirectora de la Escuela N° 6097.

La Presidente Comunal, Silvana Imoberdorf agradeció la presencia de las autoridades y destacó la importancia de los aportes para las instituciones locales, señalando que “actualmente resulta cada vez más difícil sostener el trabajo cotidiano de las entidades, que en gran medida se realiza de manera voluntaria”.

Por su parte, el diputado Marcelo González remarcó que “los fondos de las Cámaras legislativas permiten dar respuestas concretas a clubes, escuelas y bibliotecas”. En ese sentido, destacó que “se trata de recursos provenientes de los santafesinos y administrados por el Gobierno Provincial y la Legislatura para atender necesidades de las comunidades”.

Aportes para obras en Colonia Bossi

Seguidamente, las autoridades se trasladaron a Colonia Bossi, donde fueron recibidas por el presidente comunal Gustavo Capella, junto al tesorero Víctor Hugo Merlo y la vicepresidenta Carina Albera.

En la oportunidad, se concretó la entrega de un aporte correspondiente al Fondo de Obras Menores por $40.013.589,67, destinado a la construcción de 2.000 metros de ripio para mejorar la infraestructura vial de la localidad.

El presidente comunal Gustavo Capella agradeció la presencia del senador Felipe Michlig y del diputado Marcelo González, destacando la entrega de los recursos correspondientes a Obras Menores 2026, que permitirán completar el financiamiento necesario para ejecutar la obra prevista.

Asimismo, expresó su agradecimiento al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Gobierno, Fabián Bastía, por el acompañamiento y por la llegada de los fondos “en tiempo y forma”, resaltando la importancia de contar con los recursos necesarios para concretar las obras proyectadas para la localidad.

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