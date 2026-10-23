La UNL y la Municipalidad acuerdan acciones ante el fenómeno El Niño

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) firmará un convenio de cooperación con la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe para la coordinación de acciones destinadas a fortalecer las capacidades institucionales, comunitarias y territoriales para la prevención, atención y recuperación ante emergencias. Será este viernes 23 de octubre a las 8 h en la sede del rectorado UNL.

De manera particular, se articulará un plan de trabajo con el Programa de Voluntariado UNL dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco de la estrategia integral que viene impulsando la universidad ante la emergencia hídrica prevista por el fenómeno climático de El Niño.

En este marco, la Universidad ha realizado una convocatoria donde más de 250 personas de la comunidad universitaria se sumaron para participar de las diferentes acciones y equipos de trabajo tendientes a responder a las demandas socioambientales de la ciudad y acompañar a las comunidades que resulten afectadas.

Asimismo, se llevan a cabo reuniones con los equipos técnicos de la Municipalidad, iniciadas las instancias de capacitación en cada una de las áreas previstas para el abordaje integral del fenómeno. Desde la UNL, la propuesta es coordinada desde la Secretaría de Extensión Universitaria junto con el Consejo Asesor que cuenta con representación de todas las unidades académicas, centros universitarios, escuelas y la Federación Universitaria del Litoral (FUL) en un trabajo articulado con la Dirección de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Santa Fe.

El objetivo es conformar una red de voluntarios capacitados en los diferentes temas para colaborar, de manera organizada con las autoridades competentes en la realización de acciones de prevención, asistencia y acompañamiento de personas y familias, en el marco de la emergencia hídrica.

Son cuatro áreas temáticas las que se incluyen para la realización de diversas tareas. El área Ambiente donde se prevén acciones de gestión del riesgo ambiental, saneamiento, manejo de residuos y resiliencia territorial; Salud Integral donde se abordarán temas en torno a la promoción de la salud comunitaria, prevención de enfermedades y contención en la emergencia; Educación con tareas de acompañamiento en espacios comunitarios y talleres lúdicos y recreativos y en el área de Derechos Humanos que pondrá foco en la protección de derechos en situaciones de vulnerabilidad, equidad, niñez y accesibilidad.

Capacitación

Para acompañar todo este proceso, se propone un ciclo de capacitación para las y los voluntarios. Como propuesta introductoria tuvo lugar un primer encuentro en el que se dieron a conocer los detalles de la participación en el Programa de Voluntariado junto con las presentación de Gabriela Müller (FICH-UNL) “El Niño: entender el fenómeno para anticipar sus impactos” y el Plan de contingencia para la ciudad a cargo de Luis Mariano Cabal, director de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Santa Fe.

Por otro lado, el área de salud integral trabajó sobre Prevención de dengue y leptospirosis, la realización de una conferencia sobre «Aportes para la intervención desde la gestión de riesgos. Herramientas de preparación y actuación ante El Niño 2026 en Santa Fe», a cargo de la Lic. Tamara Beltramino y en el marco del VI Encuentro Regional de Salud organizado por la Facultad de Ciencias Médicas se desarrollan espacios de formación e intercambio sobre salud mental, trabajo territorial y abordaje de violencias por motivos de género, con la participación de profesionales y referentes de distintas instituciones.