Capacitación laboral: el Gobierno financiará cursos con vouchers para desocupados y trabajadores de bajos ingresos

El Gobierno nacional reglamentó un programa de capacitación laboral que contempla el financiamiento de cursos mediante vouchers para personas desocupadas y trabajadores de bajos ingresos. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 593/2026 de la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Se trata del Programa Formando Capital Humano, que busca mejorar las condiciones de empleabilidad de personas con dificultades para insertarse en el mercado laboral formal. La iniciativa contempla el acceso a cursos de formación profesional y laboral vinculados con las demandas de distintos sectores de la actividad económica.

El mecanismo elegido es el de vouchers, una asignación dineraria destinada específicamente al pago de los aranceles de los cursos. El monto podrá cubrir la totalidad o una parte del costo de la capacitación. En caso de que el beneficio no alcance para pagar el arancel completo, la diferencia deberá ser afrontada por el participante.

Los fondos se acreditarán en una tarjeta prepaga de uso restringido, que estará vinculada a la institución capacitadora y al curso asignado. Por ese motivo, el dinero no podrá utilizarse para otros consumos ni retirarse libremente.

Quiénes podrán acceder al programa

La iniciativa está destinada a personas de 18 años o más que necesiten mejorar sus condiciones de empleabilidad. Entre los posibles destinatarios se encuentran quienes estén desocupados, trabajen sin estar registrados, perciban ingresos bajos dentro del mercado asalariado o desarrollen actividades independientes de menor escala.

El reglamento establece requisitos de acceso y un sistema de control de incompatibilidades. La inscripción se realizará a través del Portal Formando Capital Humano, que redirigirá a los interesados al Portal Empleo. Allí deberán registrarse, completar su historia laboral y responder un cuestionario para identificar su perfil y sus intereses formativos.

La aprobación de la postulación permitirá acceder a la oferta de cursos habilitados, aunque no garantizará una vacante: la asignación dependerá de los cupos disponibles y del presupuesto previsto para cada convocatoria.

Qué cursos se podrán financiar

Las capacitaciones podrán dictarse de manera presencial, semipresencial o a distancia. Deberán contar con acompañamiento tutorial, mecanismos de evaluación y certificación, y estar orientadas a perfiles laborales considerados estratégicos.

Los cursos tendrán una duración de entre 20 y 240 horas y no podrán extenderse por más de seis meses. Además, no podrán formar parte de la oferta regular del sistema educativo de gestión estatal.

Las instituciones interesadas en participar deberán acreditar antecedentes en formación laboral y cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Trabajo. También tendrán que presentar información sobre los cursos, sus docentes, las instalaciones y las condiciones en las que se desarrollarán las actividades.

El reglamento contempla, además, que se priorice la participación de entidades que tengan vínculos con empleadores privados interesados en contratar a quienes completen las capacitaciones.

Cómo se asignarán los vouchers

La selección de los participantes tendrá en cuenta criterios de prioridad. Entre los grupos contemplados se encuentran las personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), jóvenes de entre 18 y 29 años sin empleo formal y con hasta secundario completo, y personas de otros grupos etarios que se encuentren en condiciones similares.

Los beneficiarios podrán realizar hasta dos cursos por año calendario. El límite se ampliará a tres cuando las capacitaciones formen parte de un mismo trayecto formativo.

La acreditación de los vouchers estará sujeta al cumplimiento de las condiciones de regularidad. Para recibir los pagos correspondientes a los meses posteriores al inicio del curso, los participantes deberán mantener la asistencia y realizar con la tarjeta prepaga el pago del arancel correspondiente al período anterior.

En caso de abandonar la capacitación o perder la regularidad, podrán dejar de recibir los fondos y perder la vacante. Además, quienes no cumplan las condiciones de regularidad en más de un curso deberán esperar seis meses antes de postularse a una nueva capacitación.