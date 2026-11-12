En Arrufó y San Guillermo se inauguraron dos parques solares con una inversión de 12 millones de dólares

En una jornada de suma trascendencia para el desarrollo del departamento San Cristóbal, el senador provincial Felipe Michlig y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, junto a directivos del Grupo Corven y demás autoridades locales y provinciales encabezaron las inauguraciones de los parques solares de Coral Energía en los distritos Arrufó y San Guillermo.

Los emprendimientos, desarrollados por la empresa perteneciente al Grupo Corven, suman 12 MW de potencia instalada y permitirán generar energía limpia equivalente al consumo de 8.000 hogares, fortaleciendo la infraestructura energética y el desarrollo productivo del departamento San Cristóbal.

Destacadas presencias

Las actividades contaron con la participación, del diputado provincial Marcelo González, de la presidenta del Directorio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Anahí Rodríguez; el presidente de ENERFE Santa Fe Gas y Energías Renovables, Rodolfo Giacosa; y la subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich.

En representación de Coral Energía y Grupo Corven participaron la accionista del Grupo Corven, Patricia Iraola; el presidente de Coral Energía, Juan Carlos Fernández; el director de la empresa, Nahuel Vinzia; y la gerenta de Relaciones Institucionales, Natalia Del Cogliano. En Arrufó estuvo el presidente comunal, Cristian Piumatti, mientras que en San Guillermo estuvo presente la intendenta municipal, Romina López, concejales, autoridades locales, entre otros.

Fortalecer la infraestructura del interior provincial

El ministro Gustavo Puccini destacó la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de impulsar inversiones y fortalecer la infraestructura del interior provincial, señalando que los parques solares permiten generar energía donde se necesita, mejorar la competitividad productiva y acompañar el crecimiento de las industrias.

También puso en valor las obras viales, eléctricas, hídricas y de gasoductos que se ejecutan en el departamento San Cristóbal, como herramientas para atraer inversiones, generar empleo y fortalecer el arraigo.

Una inversión estratégica para el desarrollo energético

Los dos parques solares cuentan con una potencia instalada de 6 MW cada uno y, en conjunto, disponen de 20.776 paneles fotovoltaicos distribuidos en 26 hectáreas.

El parque de Arrufó, ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 39, posee 10.416 paneles y una generación anual estimada de 12.666 MWh. Por su parte, el de San Guillermo cuenta con 10.360 paneles y una generación estimada de 12.731 MWh anuales.

Ambas instalaciones permitirán generar energía equivalente al consumo de aproximadamente 8.000 hogares y evitar la emisión de unas 10.200 toneladas de dióxido de carbono por año, contribuyendo a diversificar la matriz energética provincial y acompañar el crecimiento de la actividad productiva.

“Uno de los principales polos de generación de energías renovables”

Durante la jornada, el senador Felipe Michlig destacó la importancia de estas inversiones para el crecimiento del departamento San Cristóbal y valoró especialmente la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de impulsar obras e infraestructura estratégica en el interior provincial.

El legislador señaló que estos avances son resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los municipios y comunas, los legisladores y el sector privado, permitiendo concretar proyectos que fortalecen las posibilidades de desarrollo de las comunidades.

En ese marco, Michlig subrayó que, con los parques de Arrufó y San Guillermo y la incorporación del emprendimiento solar de Ceres, de 20 MW de potencia, el departamento San Cristóbal se posiciona como uno de los principales polos de generación de energías renovables de Santa Fe.

Patricia Iraola destacó el compromiso del Grupo Corven con Santa Fe

La accionista del Grupo Corven, Patricia Iraola, destacó que la inauguración de ambos parques representa mucho más que la puesta en funcionamiento de nueva infraestructura energética, ya que significa concretar inversiones, generar oportunidades y contribuir al desarrollo humano y productivo del departamento San Cristóbal y de toda la provincia.

La empresaria recordó que el Grupo Corven nació hace más de 50 años en Venado Tuerto y remarcó el profundo vínculo de la compañía con Santa Fe.

Asimismo, precisó que Coral Energía ha invertido más de 46 millones de dólares en el desarrollo de seis parques solares en la provincia, ubicados en Firmat, San Javier, Arrufó, San Guillermo, Ceres y Venado Tuerto, que en conjunto alcanzarán una potencia instalada cercana a los 50 MW.

Iraola también anunció que durante esta semana comenzará a inyectar energía al parque solar de Ceres, con 20 MW de potencia, convirtiéndose en el emprendimiento de mayor capacidad de generación de la empresa en Santa Fe.