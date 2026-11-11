Pullaro recorrió el OJO de Santa Fe, la central de información criminal que integra la política de seguridad provincial

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, recorrieron este martes las nuevas instalaciones de la Central de Información Criminal Operativa (OJO), en la ciudad de Santa Fe. Vale recordar que en la ciudad de Rosario ya existe una Central OJO, que fue creada en 2017, cuando el gobernador Pullaro era ministro de Seguridad.

Con una nueva sala de situación y oficinas de análisis, el espacio se incorpora al Plan de Seguridad provincial. Allí se organiza el patrullaje en el departamento La Capital, se despliegan operativos y se orientan investigaciones.

Durante la recorrida, Cococcioni explicó que trabajarán analistas que elaborarán informes, estadísticas y mapas del delito. Esa información servirá para planificar, diseñar y evaluar los resultados del despliegue policial preventivo: “Nos permitirá dar servicios y supervisar el policiamiento y la información criminal en las unidades regionales del centro-norte de la provincia”, detalló.

El ministro afirmó que la central permitirá trabajar sobre “datos empíricos y tomar las decisiones sobre información confiable”, además de “evaluar los resultados de la política con fundamento científico, que es la forma que encontramos de poder mejorar la seguridad pública”.

Cococcioni explicó que el principal insumo del trabajo del OJO es la información que generan las llamadas al 911. “Al cruzar registros, se identifican patrones delictivos según horarios, días y lugares, lo que permite anticipar la demanda y posicionar patrulleros cerca de posibles incidentes”. En la ciudad de Santa Fe, agregó, el tiempo de respuesta puede ser inferior a seis minutos.

Una transformación integral de la seguridad

El ministro consideró que el OJO -que cuenta con una base también en Rosario desde hace algunos años- forma parte de una “transformación integral” del plan de seguridad. La estrategia también incluye el reemplazo de comisarías por estaciones policiales, la ampliación de las vías de denuncia -por el 911, internet y los centros territoriales- y un patrullaje dinámico guiado por información.

“El delito es un fenómeno que en la ciudad de Santa Fe tiene una dinámica relacionada, por un lado, con la circulación de violencia; y otra dinámica que es la de los hechos predatorios en zona micro y macrocéntrica”, señaló Cococcioni.

También destacó las acciones de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía contra los mercados ilegales que reciben cables y metales robados. “Cada delito requiere identificar sus propios patrones y circuitos, porque tienen una dinámica distinta, lo que requiere contar cada vez con más información y hacer un trabajo más eficiente para poder llegar antes y prevenirlos”, subrayó.