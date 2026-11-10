En Suardi se desarrolló el 3° concurso Pre Confraternidad 2026, con la elección de 3 ganadores

Con una multitudinaria afluencia de público y la participación de 13 números artísticos, se desarrolló en la ciudad de Suardi el tercer concurso Pre-Confraternidad 2026, que permite a los seleccionados ser parte del escenario mayor del mega-evento que se realizará el próximo 22 de noviembre en la localidad de Ambrosetti, además de ser acreedores de premios a nuevos talentos.

Cabe recordar que la primera convocatoria se realizó en San Guillermo, la segunda en San Cristóbal y la última será en Ceres. Se seleccionan 3 grupos artísticos por subsedes, por lo cual 12 números participarán de la 11° Fiesta de la Confraternidad 2026.

Durante del concursos desarrollados hoy en la Plaza San Martín de Suardi participaron números artísticos locales y además de las localidades vecinas de Monte Oscuridad, Colonia Dos Rosas y La Legua, Colonia Bossi, Palacios y Las Palmeras. También se sumaron distintos puestos de Artesanos y Emprendedores de la región.

Ganadores y presentes

En la oportunidad los artistas seleccionados por el jurado fueron:

SOLISTA CANTO: Ramiro Airaldo (Las Palmeras)

GRUPO DE MÚSICA: Los Soñadores (Suardi)

ACADEMIA DE BAILE: Cuerpo de Baile COMUNAL M” Burucuyá

Allí se destacó la presencia del Intendente Dr. Leandro Gastaldi; de la Coordinadora del Ministerio de Cultura de la Prov. María Carolina Corona, de los Concejales Ingrid Acastello y Marcelo Nari; la Secretaría De Cultura, Educación y Turismo Lia Ferrero y equipo; los Presidentes Comunales de Las Palmeras (Dana Astore); Colonia Dos Rosas y la Legua Carina Frank; Colonia Bossi (Gustavo Capella); Palacios (Lucas Bussi) y de Monte Oscuridad (Osvaldo Rodríguez).

“Un espacio para que todos puedan expresar su arte”

El Senador Felipe Michlig y el Diputado Marcelo González (impulsores de la Fiesta de la Confraternidad) hicieron extensiva sus felicitaciones a los organizadores de la Subsede Suardi, destacando el compromiso de todo el equipo de trabajo territorial, y el particular trabajo desarrollado por la Coordinadora Territorial de Cultura de la Provincia, Carolina Corona, sumado el personal de cultura de la localidades participantes.

El senador Felipe Michlig explicó que “entre las grandes novedades de esta 11° edición de la Confraternidad, se encuentra está actividad que comprende 4 subsedes (San Guillermo, Suardi, San Cristóbal y Ceres), lo cual surgió de una propuesta de Marcelo González, y vemos que es un gran acierto porque podemos asegurar y brindar a todos los artistas del departamento un espacio para poder expresar su arte”. En el mismo sentido el Diputado González señaló que “estos espacios son una oportunidad única, que permite que todos los artistas que tengan ganas de participar lo puedan en lugares cercanos y en forma gratuita, con la posibilidad de que lo evalúe un calificado jurado”.

El intendente Gastaldi valoró la iniciativa de los legisladores provinciales “que están pensando en estás grandes cosas, y nos generan a las comunidades estas estupendas oportunidades. Es un honor ser parte de este equipo de trabajo y poder ser parte de estas acciones en nombre de la confraternidad y la cultura” afirmó.

“El mismo jurado para las 4 subsedes”

Carolina Corona detalló que el jurado de todas las subsedes (San Guillermo San Cristóbal Suardi Ceres) está compuesto por profesionales que no son del departamento, para brindar la máxima transparencia de los concurso, siendo estos los siguientes:

MARIANO ECHEGARAY: Músico, gestor cultural, productor audiovisual, productor de eventos, coordinador en espacios culturales. Responsable del Centro Cultural Pedro Bovó Elisa. Elisa – Santa Fe.

GIMENA STRINA: Bailarina, Profesora de Danza con orientación en Danza Clásica y Danza Contemporánea. Egresada de LICEO MUNICIPAL ANTONIO FUENTES DEL ARCO. Integrante de la delegación oficial de Santa Fe, Cosquín 2022/2025/2026, oriunda de Santa Fe.

JUAN PABLO TOLOSA: Músico egresado del LICEO MUNICIPAL ANTONIO FUENTES DEL ARCO, santa fe. Músico independiente, profesor de música. Angeloni – Santa Fe

Próxima Subsede y fecha

Ceres: Sábado 14 de Noviembre a las 18 hs. en el Club Atlético Ceres Unión.