Santa Fe presenta una amplia agenda de propuestas turísticas y culturales para disfrutar el fin de semana largo

La Provincia de Santa Fe se prepara para vivir un nuevo fin de semana largo con una variada agenda de propuestas turísticas, culturales, gastronómicas y deportivas. A través de la Secretaría de Turismo, el Gobierno Provincial invita a santafesinos y visitantes a recorrer el territorio, participar de celebraciones populares y disfrutar de actividades que reflejan la identidad y las tradiciones de cada región.

Entre los principales atractivos se encuentra la 42ª Fiesta Nacional de las Colectividades, que se desarrollará en Rosario del 6 al 15 de noviembre, en el Parque Nacional a la Bandera. Con la participación de más de 50 colectividades extranjeras y pueblos originarios, el encuentro ofrecerá gastronomía típica, expresiones culturales, trajes tradicionales y espectáculos de danzas del mundo. También en Rosario, los días 6 y 7 de noviembre se presentará Ciro y Los Persas en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito. En tanto, en Santa Fe capital continuará hasta el 29 de noviembre el espectáculo La Cúpula, de Flavio Mendoza, con una propuesta que combina magia, arte y tecnología.

En Rosario, el río Paraná también será protagonista con una renovada propuesta desde la Terminal Fluvial. Se encuentran disponibles los cruces hacia las playas y paradores de la isla Sabino Corsi, en el Banquito San Andrés, que durante esta primera etapa funcionan los sábados, domingos y feriados, desde las 11 hasta las 15.30 para la idea y el último cruce de vuelta es a las 18.30, con un valor de ida y vuelta de $ 15.000. Por otro lado, el barco Delta Queen, con capacidad para 230 pasajeros, ofrece posibilidades de realizar un paseo de dos horas por las islas, con recorrido hasta el puente Rosario-Victoria y acompañamiento de un guía por $ 20.000 a las 16.

Fiestas tradicionales y gastronomía

La agenda incluye además celebraciones tradicionales en distintos puntos de la provincia. En Coronda, del 6 al 8 de noviembre, tendrá lugar la 67ª Fiesta Nacional de la Frutilla con las presentaciones de Turf y Destino San Javier durante la jornada central del sábado. En Cayastá, el 7 de noviembre se realizará la Fiesta Provincial de la Zanahoria, con exposición de la producción local, feria de artesanos y emprendedores, patio gastronómico y espectáculos musicales.

La gastronomía regional también tendrá un lugar destacado con la 11ª Fiesta Provincial del Choripán Casero, en Providencia; la 7ª Fiesta Provincial de la Industria y Agroalimentaria, en Bombal; la 3ª Fiesta Santafesina del Fernet, en María Susana; y la Fiesta de los Sabores al Disco, en Diego de Alvear. Asimismo, Arequito será sede de la Fiesta Regional del Chivo a la Estaca y Torneo de Asadores, mientras que Soldini celebrará la Fiesta de la Nueva Añada - Vendimia 2026, con degustaciones y propuestas vinculadas a la producción vitivinícola.

Propuestas musicales y encuentros deportivos

La música y las tradiciones también recorrerán el territorio. San Carlos Centro recibirá una nueva edición de San Carlos Canta con Dulzura, con artistas locales y el cierre de Nati Pastorutti el sábado y Ale Ceberio el domingo. En Humboldt, los festejos por el 158º aniversario de la localidad reunirán música, gastronomía y un paseo de artesanos. También habrá encuentros folclóricos en Santa Fe capital y Sarmiento, además de la Fiesta de las Colectividades de San Justo.

En materia deportiva, Cayastá será sede del 8º Encuentro Internacional de Paramotor y Paratrike, del 6 al 8 de noviembre, que proyecta reunir a más de 150 pilotos de distintas provincias y países. Por su parte, Santa Fe capital recibirá una nueva fecha del MX Santafesino, con competencias durante el sábado y el domingo.

La programación se completa con muestras culturales, encuentros de vehículos clásicos, celebraciones de aniversarios locales y fiestas populares en diferentes comunidades santafesinas. A través de estas iniciativas, el Gobierno de Santa Fe continúa promoviendo el turismo como motor de desarrollo de las economías locales, acompañando a las comunidades en la organización de sus eventos y poniendo en valor la diversidad cultural, productiva y gastronómica del territorio.