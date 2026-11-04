Mañana asumen los nuevos secretarios del gabinete de Andreychuk

Da la sensación de que pasó la tormenta, después de varias renuncias y regresos, la administración municipal presenta su gabinete mañana jueves desde las 10:45 hs. en el Liceo Municipal.
Actualidad04 de noviembre de 2026El DepartamentalEl Departamental

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Días atrás ya conocíamos todos los nombres de las nuevas autoridades, solo faltaba saber quién ocuparía la secretaría de Desarrollo Social. Trascendió en las últimas horas que el cargo terminará siendo ocupado por una joven ferroviaria del sector que lidera Sergio Sasia.

Las versiones de que la secretaría de Desarrollo Social la ocuparía los concejales del PJ Lorena Luna o Claudio Gaineddu se desvanecieron al no contar con el apoyo de los 3 votos de la oposición. Esto era importante porque les permitiría al concejal que asumiera sacar licencia y no tener que renunciar a sus cargos actuales provocando el correspondiente corrimiento en la lista de concejales.

Esto demoró la presentación, que revestía urgencia dado que se necesitan la firma de los nuevos secretarios para activar algunos trámites oficiales. Todo se resolvió cuando de la mano del sector político de la Unión Ferroviaria, se urgió el nombre de la joven Militante Peronista Carla Acevedo, de familia ferroviaria peronista. Docente, militante y participante también de la mesa nacional de mujeres ferroviarias de su gremio, quien no cabe duda fue impulsada por el ex coordinador de Desarrollo, Milton Sasia, quien renunciara oportunamente reclamando "peronizar" más la gestión municipal.

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