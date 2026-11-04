Felipe Michlig acercó aportes a instituciones de Soledad y anunció la llegada de una Ambulancia 0KM

El pasado lunes, el senador provincial Felipe Michlig visitó la localidad de Soledad, donde encabezó un acto junto al presidente comunal Facundo Brillada y la representante por la minoría Sofía Ortiz en donde se entregaron aportes gubernamentales a instituciones de la localidad.

Durante el encuentro desarrollado en el en el SAMCo local, junto a la directora, Dra. Brenda Brown, el representante departamental también anunció la llegada de una ambulancia 0 km y la inversión de $28,9 millones para obras en el SAMCo, a través del programa FONRES, destinado al fortalecimiento de la infraestructura del sistema de salud.

Ambulancia 0 KM para el SAMCo de Soledad

Michlig anunció que “Soledad contará próximamente con una ambulancia 0 km para este centro de salud”, que estará al servicio del sistema de emergencias de la localidad. “La unidad forma parte de la renovación y ampliación del parque automotor sanitario que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe”, aclaró.

“Es una excelente decisión que Soledad tenga una ambulancia 0 kilómetro. Ojalá no tengamos que utilizarla, pero tenerla a disposición es muy importante para salvar vidas”, destacó Michlig, quien señaló que la gestión fue realizada ante la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y en articulación con el diputado Marcelo González.

Aporte de $28,9 millones para obras en el SAMCo

Durante el acto también se destacó la llegada de $28.900.000 del programa FONRES, destinados al fortalecimiento de la infraestructura del SAMCo local.

Los fondos permitirán ejecutar distintas obras, entre ellas la reparación de la losa por filtraciones de humedad, la construcción de un techo para la ambulancia y la adaptación de un shock room.

Aportes y respuestas para las instituciones

En el marco de la visita, el senador hizo entrega de aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) de la Cámara de Senadores destinados a distintas entidades de la localidad.

El Club Atlético Huracán de Soledad recibió aportes para sus subcomisiones de Fútbol Mayor y Patín, recibidos por su presidente, Claudio Bordón.

También recibió un aporte el Centro de Jubilados, destinado a obras y mejoras edilicias, en manos de su presidente, Juan Lanzetti.

Asimismo, el CER N.º 305 “Domingo F. Sarmiento” recibió un aporte para la realización de un bono contribución, mientras que la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 491 “Fuerte Nuestra Señora de la Soledad” recibió un aporte destinado a un viaje de estudios, recibido por su director, Javier Chartier.

Por otra parte, Michlig entregó banderas de ceremonia a la Escuela N.º 515 “Mariano Moreno”, recibidas por su directora, Tamara Suppo, y la vicedirectora, Marisa Mangini.

Trabajo conjunto

El presidente comunal Facundo Brillada valoró el trabajo articulado con el senador y las respuestas obtenidas para las instituciones y el SAMCo local.

A su turno, Sofía Ortiz destacó el acompañamiento permanente de Michlig y del diputado Marcelo González, así como las herramientas que brinda el Gobierno Provincial a través de programas como FONRES.

Finalmente, Michlig ratificó su compromiso de continuar gestionando respuestas para Soledad y destacó el trabajo conjunto con las autoridades locales: “Seguiremos gestionando en todos los temas para mejorar la calidad de vida y para que Soledad siga avanzando”.