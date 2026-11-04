Santa Fe presentó su modelo logístico y productivo en el debate por la nueva Hidrovía

Con el peso operativo que representa liderar el polo agroexportador más dinámico del mundo, la Provincia de Santa Fe tuvo un papel protagónico este martes en el panel central de Expo Globalports. El encuentro, realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, congregó a las principales autoridades públicas del país, directivos portuarios, armadores, entidades productivas y especialistas del sector para analizar el pliego, los desafíos técnicos y las proyecciones económicas de la nueva concesión a 25 años de la Vía Navegable Troncal.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, expuso las prioridades de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, orientadas a optimizar la competitividad del comercio exterior mediante una labor técnica conjunta con la Agencia Nacional de Puertos que encabeza Iñaki Arreseygor. “Santa Fe no viene a cumplir un papel protocolar; venimos a aportar solvencia operativa y rigor técnico porque por nuestra costa pasa el corazón productivo de la Argentina. Queremos una presencia constructiva y con incidencia real en el futuro Consejo de Control”, remarcó Puccini durante su exposición.

La relevancia de Santa Fe en la navegación troncal reposa sobre una base concreta: 800 kilómetros de ribera sobre el río Paraná, cuatro puertos públicos (Rosario, Santa Fe, Villa Constitución y Reconquista) y más de 30 terminales portuarias privadas. Esa infraestructura permitió que en 2025 el Gran Rosario alcanzara la marca histórica de 75,7 millones de toneladas despachadas, superando a distritos internacionales como Nueva Orleans (EEUU) y Santos (Brasil) para consagrarse como el nodo portuario agroexportador número uno del planeta, racha ratificada en el primer cuatrimestre de 2026 al registrar 25,2 millones de toneladas adicionales. En apenas 70 kilómetros de costa santafesina se canaliza el 76% de la agroindustria nacional y el 93% de las exportaciones de aceites vegetales.

Gobernanza técnica y baja de costos directos

Desde el minuto cero de gestión, la postura del Gobierno de la Provincia fue acompañar una licitación exitosa, coincidiendo con los pedidos de entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y Ciara-CEC, que promueven un esquema regulatorio ágil, profesional y un organismo de control desprovisto de intermediaciones burocráticas que encarezcan la navegación. Santa Fe impulsa una estricta gobernanza sustentada en datos de navegación transparentes, auditorías técnicas permanentes y una articulación federal directa entre la administración central y las provincias ribereñas de la cuenca (Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Formosa y Misiones).

Puccini hizo foco en la Seguridad: “Desde el primer borrador pedimos que la Prefectura tenga un papel relevante para que nunca más se hable de hidrovía y narcotráfico en el mismo párrafo”, afirmó.

Logística 360°: minerales, energía y nuevas cargas

Asimismo, el titular de la cartera productiva detalló la estrategia provincial de logística integral en 360 grados, que conecta la vía fluvial con el ferrocarril Belgrano Cargas, camiones bitrenes y corredores de integración con distritos vecinos como Córdoba y Tucumán, logrando bajas de entre el 20 % y el 30 % en los traslados terrestres.

Esa visión multimodal proyecta un horizonte que va más allá de los granos. La provincia ya abre el paso a nuevas cadenas estratégicas: por el Puerto de Rosario salen regularmente 25.000 toneladas anuales de litio salteño rumbo a China y se adecuan muelles para la futura producción de cobre de San Juan, mientras que la reactivación de la Terminal I de Villa Constitución tras 70 años de inactividad convirtió a la ribera santafesina en receptora y proveedora clave de arenas silíceas para Vaca Muerta.

“Ya demostramos una eficiencia de punta en el despacho agroindustrial. El desafío para los próximos 25 años es ensanchar esa misma salida fluvial para que el litio del norte, el cobre cordillerano y los insumos que demanda la energía argentina lleguen al mundo con la mayor competitividad posible”, concluyó Puccini.