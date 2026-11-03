Veinte 56: Esperanza proyecta su futuro de innovación en construcción

En el marco del bicentenario de la capital del departamento Las Colonias, autoridades del Polo Tecnológico de Esperanza presentaron VEINTE 56. Se trata de un encuentro anual que reunirá a empresas, profesionales y emprendedores de la región para explorar nuevas herramientas, compartir experiencias y generar oportunidades de negocios en el sector de la construcción. La propuesta invita a pensar cómo serán Esperanza y sus empresas cuando la ciudad cumpla 200 años, en 2056, y qué herramientas y decisiones pueden comenzar a impulsar esa transformación desde el presente. La actividad se llevará a cabo el 5 de noviembre, a las 10:30, en el Salón CICAE (Amado Aufranc 998, Esperanza), con entrada libre y gratuita e inscripción previa. Está destinada a jóvenes profesionales, emprendedores y empresas.

En ese sentido, el secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Javier Lottersberger, explicó que el Polo Tecnológico de Esperanza está conformado por varias instituciones, entre el Gobierno Provincial, la Municipalidad, ITEC, la Universidad, la Cámara de Industriales Metalúrgicos Las Colonias y la Asociación Civil para el Desarrollo de Esperanza y la región. “En los últimos tres años armamos una estrategia y un plan de desarrollo para posicionar nuevamente al Polo. Es un lugar ideal para generar innovación y traer nuevas tecnologías para el desarrollo de la economía del conocimiento aportando al desarrollo local de Esperanza”, explicó.

Por otro lado, el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, destacó la importancia de diversificar la matriz productiva de la ciudad. La economía del conocimiento y la innovación son herramientas fundamentales para que crezcan nuevas empresas. “Con ese objetivo hemos reactivado el Polo Tecnológico”, afirmó.

Por último, la presidenta del Polo Tecnológico Esperanza, María Victoria Nagel, precisó que en VEINTE 56 se van a trabajar diferentes ejes, el de la construcción es el primero. “Buscamos mostrar qué está pasando en el sector de la construcción, que tiene que ver con la innovación y que es el foco del Polo. Intentamos que más empresas y jóvenes profesionales se interioricen sobre las posibilidades de incorporar tecnología para mejorar la productividad y generar valor”, manifestó.

Veinte 56

La actividad se llevará a cabo el 5 de noviembre, a las 10:30, en el Salón CICAE (Amado Aufranc 998, Esperanza), con entrada libre y gratuita e inscripción previa. Está destinada a jóvenes profesionales, emprendedores y empresas.

El programa de actividades incluye un panel sobre “Construcción digital: BIM como ventaja competitiva”, donde se trabajará cómo el modelado digital baja costos y tiempos de obra. Participarán el Clúster BIM de Córdoba y empresas que ya lo usan.

Luego del mediodía se realizará el panel “Innovación urbana y eficiencia energética”, donde se trabajará con el Laboratorio Urbano de la ciudad de Mendoza: innovación público-privada y la eficiencia energética y etiquetado de viviendas: la Ley provincial 13.903, el sistema PRONEV, proyectos innovadores de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL y el caso pionero de la Municipalidad de Esperanza.

Seguidamente se llevará a cabo el panel “Panel 3 — Ecosistema TIIC: casos de CAMARCO”, donde empresas y emprendimientos que están cambiando la forma de construir, presentados por TIIC (Transformar e Innovar la Industria de la Construcción), el espacio de innovación abierta de la Cámara Argentina de la Construcción.

Polo Tecnológico Esperanza

El Polo Tecnológico Esperanza es un espacio público-privado que reúne a las empresas, el gobierno local, las universidades y las instituciones de Esperanza y la región de Las Colonias. Su trabajo es acortar la distancia entre la industria y la tecnología para agregar valor. Para eso, acompañan a cada empresa y organización a detectar oportunidades de innovación, incorporar nuevas herramientas y conectar con el conocimiento, el financiamiento y el talento que necesita para dar su próximo paso.

El Polo Tecnológico Esperanza está conformado por la Universidad Nacional del Litoral, la Municipalidad de Esperanza, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, El Molino Instituto Tecnológico, la Cámara de Industriales Metalúrgicos Las Colonias y la Asociación Civil para el Desarrollo de Esperanza y la Región.