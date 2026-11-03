Se realizó una nueva capacitación para manipuladores de alimentos en San Cristóbal

Las jornadas formativas se desarrollaron los días 24 y 31 de octubre, convocando a un amplio abanico de asistentes que incluyó a docentes, asistentes escolares, transportistas, comerciantes, emprendedores y público en general de San Cristóbal y zona.

El encuentro reunió tanto a participantes que tramitaban el Carné de Manipulación de Alimentos por primera vez como a quienes debían renovarlo. Esta credencial, indispensable para todo aquel que elabore, fraccione, almacene, transporte o comercialice alimentos o sus materias primas, exige la asistencia al curso y la aprobación de una evaluación final. El carné es de carácter obligatorio, tiene validez nacional y una vigencia de tres años.

Con estas capacitaciones la Municipalidad de San Cristóbal promueve la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud pública. Así, el gobierno local protege el bienestar de la población con un manejo seguro de los alimentos y, a la vez, ofrece a los vecinos una importante herramienta para su inserción laboral en el sector.