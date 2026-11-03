Se realizó una nueva capacitación para manipuladores de alimentos en San Cristóbal

Más de 100 personas participaron de la segunda capacitación anual de "Manipulación Segura de los Alimentos", dictada por el Ing. Ricardo Pomies (responsable de ASSAl Local) en el SUM del Liceo Municipal.
Actualidad03 de noviembre de 2026El DepartamentalEl Departamental

Las jornadas formativas se desarrollaron los días 24 y 31 de octubre, convocando a un amplio abanico de asistentes que incluyó a docentes, asistentes escolares, transportistas, comerciantes, emprendedores y público en general de San Cristóbal y zona.

El encuentro reunió tanto a participantes que tramitaban el Carné de Manipulación de Alimentos por primera vez como a quienes debían renovarlo. Esta credencial, indispensable para todo aquel que elabore, fraccione, almacene, transporte o comercialice alimentos o sus materias primas, exige la asistencia al curso y la aprobación de una evaluación final. El carné es de carácter obligatorio, tiene validez nacional y una vigencia de tres años.

Con estas capacitaciones la Municipalidad de San Cristóbal promueve la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud pública. Así, el gobierno local protege el bienestar de la población con un manejo seguro de los alimentos y, a la vez, ofrece a los vecinos una importante herramienta para su inserción laboral en el sector.

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