Felipe Michlig participó del encuentro provincial de la Juventud Radical en Humberto Primo

Este fin de semana el senador Felipe Michlig, en calidad de presidente del Comité Provincia de la UCR participó del Campamento Provincial de la Juventud Radical que se llevó a cabo entre sábado y domingo en la localidad de Humberto Primo (Humberto 1°), Departamento Castellanos, con la presencia de más de 600 jóvenes militantes provenientes de los 19 departamentos de Santa Fe y otras provincias.

El encuentro contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella; el presidente del Comité Provincial de la UCR, Felipe Michlig; el presidente de la Convención Partidaria, Carlos Suárez; el presidente de la JR nacional Nahuel Breglia; la secretaria general de la UCR nacional Piera Fernández y la presidenta provincial de JR Elizabeth Beckley; además de autoridades provinciales y regionales.

Michlig destacó el protagonismo de la juventud radical

Felipe Michlig, al hacer uso de la palabra ante los jóvenes radicales reivindicó el legado de Raúl Alfonsín, destacando «el vigor del radicalismo santafesino y convocó a las nuevas generaciones a asumir un rol cada vez más protagónico en la construcción del futuro. A 43 años del retorno de la democracia, la participación partidaria de los jóvenes es realmente muy necesaria», afirmó

En ese marco, llamó a «fortalecer el Frente Unido para Cambiar Santa Fe como espacio político que acompaña la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro» y destacó los avances alcanzados en materia de obra pública, educación, salud, seguridad y desarrollo productivo.

En el mismo sentido el Gobernador Pullaro felicitó a los organizadores y a todos los participantes “que potencia a nuestro histórico partido, además de nutrirlo de nuevos dirigentes con calidad y muchas ganas de trabajar para transformar para bien la realidad”, señaló al remarcar “el enorme trabajo militante de los jóvenes para mantener en alto los valores del radicalismo».

Actividades

Durante todo el fin de semana se desarrollaron numerosas actividades, entre ellas, paneles de debate sobre economía y salud mental, espacios de formación política, talleres temáticos, fogón y acampe.

“También fueron motivo de tratamiento temáticas referidas a gestión universitaria, educación, salud pública, seguridad e innovación”.

“Es un campamento provincial que ahora se ha nacionalizado un poco, porque vamos a tener visitantes de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. También va a estar participando la mesa nacional”, explicaron los organizadores de la JR.