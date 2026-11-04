San Cristóbal presente en la Expo Seguridad Rosario 2026

En representación del municipio de San Cristóbal, Sergio Gómez participa de la Expo Seguridad Rosario 2026, un espacio de capacitación e intercambio destinado a conocer las últimas innovaciones en materia de seguridad.
Actualidad04 de noviembre de 2026El DepartamentalEl Departamental

Durante la exposición se presentan equipamientos, nuevas tecnologías y protocolos de actuación implementados por el Ministerio de Justicia y Seguridad, junto con charlas informativas que permiten profundizar conocimientos y compartir experiencias.

La participación en estos espacios permite fortalecer vínculos, incorporar herramientas y avanzar en estrategias de prevención, promoviendo el trabajo articulado entre los sectores públicos y privados.

"Seguimos apostando a la capacitación y al trabajo conjunto para construir una ciudad más segura para todos".

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Junto a Emanuel Pérez, sancristóbalense. Management de Motorola solutions integración 911.

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