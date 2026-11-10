Fenómeno El Niño: finalizó la limpieza del Canal Principal N° 1 que beneficia al departamento San Cristóbal

El Gobierno Provincial finalizó los trabajos de limpieza de 23 kilómetros del Canal Principal N° 1, en el departamento San Cristóbal, tras 25 años sin mantenimiento del ningún tipo. La intervención se enmarca en el plan de acciones preventivas que lleva adelante la Provincia ante el pronóstico de lluvias intensas por la llegada de “El Niño”.

Tras completarse la obra, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó la estrategia del Gobierno Provincial para la limpieza de canales en toda la provincia, y dijo que “si los canales troncales funcionan, protegemos el trabajo de nuestros productores, garantizamos la transitabilidad de los caminos para que la producción salga y, sobre todo, brindamos seguridad a las familias de cada una de las localidades involucradas”.

“Santa Fe tiene una topografía llana que nos exige un mantenimiento constante. El fenómeno de ‘El Niño’ no nos agarra de brazos cruzados, sino con obras en ejecución”, enfatizó Enrico sobre una obra hídrica estratégica que favorece el escurrimiento de los excedentes de lluvia en los departamentos San Cristóbal, Castellanos y Las Colonias.

El Canal Principal N° 1 tiene 23 kilómetros de longitud y, junto al Canal Secundario N° 3, conforma un sistema de drenaje que alcanza a 350.000 hectáreas productivas, con beneficio directo para los distritos de Colonia 2 Rosas, Colonia Bossi, Suardi, Monigotes, Moisés Ville, Tacurales, Humberto Primo, Colonia Bicha, Las Palmeras, Palacios, Colonia Raquel, Colonia Mauá, Virginia, Ituzaingó y Constanza. Se trata de una de las intervenciones con mayor alcance territorial del plan hídrico provincial.

Qué hizo la Provincia en este canal

Los trabajos de la Provincia consistieron en tareas de limpieza, desbosque, destronque y rectificación de rasantes a lo largo de toda la traza, con el objetivo de recuperar la capacidad original de conducción del canal. De esta manera, el agua de lluvia que llega desde los campos y las zonas urbanas puede escurrir con mayor rapidez, lo que reduce los tiempos de anegamiento y mejora la protección de las áreas productivas.

Cabe destacar que un canal en condiciones permite sostener la transitabilidad de los caminos rurales durante los períodos de lluvias intensas, una condición clave para que la producción agropecuaria del centro provincial pueda salir hacia los centros de acopio y comercialización.

Un plan inédito en el centro provincial

El Canal Principal N° 1 forma parte de la primera etapa de la limpieza de canales troncales en departamentos del centro, una obra adjudicada a la empresa MEM Ingeniería, con una inversión provincial superior a los 5.800 millones de pesos. El plan contempla la intervención de 352 kilómetros distribuidos en 12 canales de los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín, San Cristóbal y San Justo.

Dentro de ese esquema, la Provincia ya completó también la limpieza del Canal Principal Malaquías, en La Capital, y recuperó el Canal Las Bandurrias, en San Martín, tras 30 años sin mantenimiento. Al mismo tiempo, avanzan los trabajos en el Canal Secundario N° 3 y en el Canal Las Avispas, ambos en el departamento San Cristóbal.

La limpieza de canales troncales abarca 933 kilómetros en el norte, el centro y el sur de la provincia, y se suma a los más de 5.000 kilómetros de canales que la gestión del gobernador Pullaro ya intervino junto a los Comités de Cuenca, con la meta de alcanzar los 7.000 kilómetros recuperados. Así, el Gobierno Provincial consolida una política hídrica sostenida que prioriza la prevención y que hoy permite a Santa Fe afrontar el escenario de lluvias intensas con su infraestructura de drenaje en mejores condiciones.