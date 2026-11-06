Diputados dio media sanción a la reforma de seguridad: Cuáles son los cambios más importantes

La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción a la reforma del sistema de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, luego de un extenso debate y negociaciones entre los distintos bloques políticos. El proyecto obtuvo 37 votos a favor y 11 en contra, sin abstenciones, y ahora deberá ser tratado por el Senado provincial.

La iniciativa introduce modificaciones en materia de prevención del delito, actuación policial, procedimientos judiciales y régimen penitenciario.

Sin embargo, el texto aprobado presenta cambios importantes respecto de la propuesta original del Poder Ejecutivo, especialmente en aquellos puntos que generaban cuestionamientos por las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad.

Las herramientas de seguridad que se mantienen

Entre los aspectos más importantes de la reforma se destacan:

Allanamientos sin orden judicial: se mantienen nueve situaciones excepcionales en las que la Policía podrá ingresar a domicilios sin autorización previa. Para los casos contemplados entre los incisos 5 y 9 se incorpora un control judicial de oficio dentro de las 24 horas.

Inactivación de inmuebles vinculados con delitos: se conserva la posibilidad de desalojar, demoler, desmontar o bloquear propiedades utilizadas para actividades ilícitas, con instancias de revisión judicial.

Régimen penitenciario agravado: se habilitan medidas especiales para internos considerados una amenaza grave para la seguridad pública. Podrán incluir aislamiento individual y restricciones de visitas y comunicaciones, sujetas a revisión judicial.

Mayor participación de las víctimas: se amplían las posibilidades de intervención de víctimas y querellantes durante las audiencias, incluyendo la posibilidad de formular preguntas y aportar elementos.

Juicios en rebeldía: se establecen mayores requisitos para avanzar con procesos judiciales cuando el imputado no se presenta, entre ellos autorización judicial, intervención de un defensor y registro audiovisual.

Inteligencia criminal: se fijan límites para las tareas de inteligencia que puedan afectar la privacidad o intimidad de las personas, que requerirán autorización judicial.

Qué cambios se introdujeron respecto del proyecto original

Durante las negociaciones legislativas se eliminaron dos de las propuestas que habían generado mayores controversias:

Se eliminaron las zonas de intervención policial especial: el proyecto original contemplaba sectores con controles de acceso, requisas vehiculares, restricciones a la circulación y demoras de hasta 48 horas para identificar personas.

Se descartaron los interrogatorios policiales sin abogado: la Policía no podrá interrogar a personas vinculadas con hechos delictivos sin asistencia de un defensor. Se mantiene la posibilidad de que el fiscal tome declaraciones informativas bajo determinadas garantías.

También se incorporaron precisiones sobre los procedimientos judiciales, los derechos de las víctimas y los controles sobre las actuaciones policiales.

Ahora deberá definir el Senado

La media sanción representa un avance para el Gobierno provincial, que busca actualizar las herramientas legales para combatir el delito y fortalecer el funcionamiento del sistema de seguridad.

El texto aprobado fue resultado de un acuerdo entre sectores del radicalismo y el socialismo, que permitió destrabar las diferencias existentes y reunir los votos necesarios.

La última palabra la tendrá ahora el Senado santafesino, que deberá resolver si convierte la iniciativa en ley.