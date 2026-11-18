Funcionarios del Gobierno de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindarán información sobre la denominada Ley de Celulares, sancionada recientemente por la Legislatura provincial. La conferencia de prensa se realizará este miércoles, a las 12, en el Salón de Usos Múltiples de la ex Alcaidía de Mujeres, en la Sede de Gobierno de Rosario, y será transmitida por el canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial.

La norma busca desarticular los mercados ilícitos, prevenir y combatir la comercialización de dispositivos tecnológicos de origen ilegal, impedir la obtención de beneficios económicos derivados de esa actividad y desalentar la demanda de bienes provenientes de delitos contra la propiedad.

Entre sus objetivos también se encuentran recuperar y restituir los dispositivos a sus legítimos titulares; garantizar la trazabilidad, la transparencia y la legalidad de las actividades económicas alcanzadas por la ley; y promover la coordinación entre los registros y los sistemas de información nacionales, provinciales y municipales.

Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines

La ley crea el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines. Deberán inscribirse las personas humanas o jurídicas que compren, vendan, permuten, acopien, reparen, reacondicionen o comercialicen celulares y otros dispositivos usados.

Si un dispositivo tiene una denuncia vigente por robo, hurto o extravío, carece de IMEI o de un identificador único equivalente, o estos datos fueron bloqueados, alterados o eliminados, la situación deberá comunicarse al Ministerio de Justicia y Seguridad y denunciarse de inmediato ante el Ministerio Público de la Acusación.

Además, quienes circulen por el territorio santafesino deberán exhibir el número de identificador electrónico único de sus dispositivos tecnológicos cuando lo requiera la autoridad competente.