Números artísticos seleccionados
Los ganadores de las cuatro subsedes fueron:
-Subsede San Guillermo:
• Solista de canto: Martina Durán Cesari (Villa Trinidad)
• Grupo de música: El Triunfo Chamamé (San Guillermo)
• Academia de baile: Proyecto Danza – Grupo Juvenil de Jazz Contemporáneo (San Guillermo)
-Subsede San Cristóbal:
- Solista de Canto: Cecilia Núñez Romero (San Cristóbal)
- Academia de baile: Academia de Folklore Alma y Pasión (San Cristóbal)
- Banda de Música: Árgyros (San Cristóbal)
-Subsede Suardi:
- Solista de Canto: Ramiro Airaldo (Las Palmeras)
- Academia de baile: Cuerpo de Baile COMUNAL MBurucuyá (Las Palmeras)
- Grupo de Música: Los Soñadores (Suardi)
-Subsede Ceres:
- Solista de Canto: Ariana Litvak (Moisés Ville)
- Academia de baile: Siente el Flow (Ceres)
- Grupo de Música: El Tapecito Ibañez y sus Chamameceros (Ceres)