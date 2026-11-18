La Policía de Investigaciones (PDI) -distrito San Cristóbal- luego de llevar adelante diversas tareas investigativas en relación con una denuncia realizada de manera online por el representante legal de la empresa Broumarkets S.A., con asiento en la República del Paraguay, por el robo de mercadería perteneciente a dicha firma, tomó conocimiento de que un camión de la empresa, que transportaba productos con destino a dicho país, había sufrido un accidente de tránsito en jurisdicción de este departamento, ocasión en la que personas ignoradas habrían sustraído la totalidad de la carga, consistente en cajas de jugos marca Ades, en presentaciones de 200 ml y 1000 ml.

A raíz de las pesquisas realizadas, se logró establecer que vecinos de la ciudad estarían comercializando parte de los productos sustraídos. Por tal motivo, personal policial tomó contacto con dichas personas, logrando así obtener las direcciones de los lugares donde se encontrarían los productos labrándose las correspondientes actas.



Asimismo, se hace constar que, en comunicación con representantes de la empresa damnificada, se tomó conocimiento de que dicha firma manifestó que no requería la restitución de las cajas de jugos recuperadas, acto seguido personal policial gestionó para que la mercadería fuera donada a instituciones públicas de esta ciudad por lo que está expreso su conformidad para que las mismas queden a disposición de esta PDI, a los fines de ser destinadas a las instituciones.

En tal sentido esta PDI, se encargó personalmente que los productos sean distribuidos entre establecimientos educativos y espacios de atención a niños, niñas y adolescentes. Entre ellos la Escuela Nro. 922 Fray Justo Santa María de Oro, Escuela Primaria Carlos Pellegrini Nro. 410, Escuela Primaria Nro. 548 General José de San Martin, Escuela Juan Bautista Alberdi Nro. 411, Jardín de Infantes Nucleado Nélida del Luján Bergesio Nro. 180, CAF Nro. 4, con el propósito de que puedan ser entregados a los niños y niñas que concurren a dichas instituciones.