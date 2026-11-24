La Universidad Nacional del Litoral (UNL) presentará un nuevo emprendimiento de base tecnológica surgido de su ámbito académico: Producciones Nativas SAS, un spin off universitario incubado en la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), que propone transformar un recurso del bosque nativo en una oportunidad de agregado de valor y desarrollo productivo. La empresa comercializará sus productos, bajo la marca Mapic. El equipo emprendedor está integrado por Miguel Forni, Gonzalo Robledo y Fernando Aiello. También formaron parte de la investigación los docentes Marcelo Zabala y Francisco Pensiero.

El proyecto está orientado a la producción de harina de algarroba a partir de vainas de Neltuma alba, con genética seleccionada. La tecnología de producción fue desarrollada en la UNL, y a través de procesos específicos, busca obtener harinas diferenciadas y garantizar la trazabilidad de la materia prima, incorporando conocimiento y tecnología a la valorización de este recurso natural.

La iniciativa articula innovación, inversión privada y aprovechamiento sostenible del bosque nativo. Entre sus proyecciones, contempla beneficiar a unas 15 familias vinculadas a la cosecha de algarroba y generar empleo estacional, al tiempo que promueve la valorización y restauración de los recursos forestales nativos.

Presentación

La presentación de Producciones Nativas se realizará este martes, en la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL (Aula de Posgrado 1, 3º piso, edificio Central). Contará con la presencia de la rectora de la UNL, Laura Tarabella; el decano de la FCA, Oscar Osan; el secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación, Javier Lottersberger; el director del ICiAgro Litoral, Marcos Derita; el equipo emprendedor y demás integrantes de la comunidad académica.

En la actividad se expondrá acerca del proceso de desarrollo de la tecnología, conformación del emprendimiento y perspectivas a futuro. Además, se hará una recorrida por la planta procesadora y degustación de productos. Los asistentes, podrán conocer esta nueva experiencia de emprendimiento universitario y sus perspectivas para el desarrollo de una producción innovadora, sostenible y vinculada al aprovechamiento de los recursos del territorio.

Producciones Nativas representa una nueva experiencia de vinculación entre la universidad y el sector productivo, que permite llevar conocimientos y capacidades científicas al desarrollo de soluciones con impacto económico, social y ambiental en la región.