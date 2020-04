Ecos Legislativos : Farias y Corgniali nos cuentan el por que de las 31 abstenciones a la Ley de Perotti

Esta semana, y tras las exposiciones de diferentes posturas referidas al tema, el proyecto de Necesidad Pública impulsado por el gobierno de Omar Perotti a la Legislatura de Santa Fe alcanzó la sanción definitiva y se convirtió en ley. Primero, obtuvo la media sanción en la Cámara de Senadores y después fue aprobada con la Cámara de Diputados con solo 12 votos y 31 abstenciones.

Sin embargo, los diputados del Frente Progresista Cívico y Social, con el ex gobernador Miguel Lifschitz a la cabeza, se mostraron muy disconformes con esta situación y lo manifestaron a nuestro medio.

La diputada provincial María Laura Corgniali y el ex Ministro Pablo Farias nos dejan su impresión de la agitada extraordinaria.

La legisladora Reconquistense calificó la jornada como atípica por haber sesionado en el marco de la pandemia por el Covid-10 y con respeto a la ley explicó por qué decidieron abstenerse al momento de la votación.

“Se trató de conseguir los consensos necesarios para que la ley salga con un texto unificado y consensuado y no pudimos llegar a eso. Habilitamos el tratamiento del expediente que venía del senado y nos abstuvimos de votar, porque, como Frente Progresista entendíamos que el texto, tal cual como estaba redactado, otorgaba superpoderes e iba por sobre los derechos de algunos trabajadores habilitando la toma de pagos en negro y algunas cuestiones que no compartíamos. Este proyecto fue aprobado con 12 votos solamente y hubo 31 abstenciones, esto demuestra también la terquedad con la que se manejo el gobernador Omar Perotti en no haber cedido en concretar algunos cambios al texto de la ley”.

El Frente Progresista fijó una clara posición frente a los detalles de la Ley de Necesidad Pública, argumentado que es una “ley mala” para los santafesinos y las santafesinas porque generará un importante endeudamiento a la gestión actual y a las futuras.

“El gobernador consideraba que si no tenía esa ley no podía poner en marcha la provincia, ahora tiene todas las herramientas y estamos a la espera de que empiece a gobernar”, expresó la diputada.

Por otro lado, los diputados decidieron aprobar un decreto a través del cual donan el 50% de su salario a alguna institución o entidad benéfica que esté trabajando para combatir esta pandemia del coronavirus.

Quien también dialogó con nuestro medio acerca de esto fue el diputado provincial Pablo Farias. El ex Ministro de Gobierno de Miguel Lifschitz fue contundente respecto de su posición frente a la aprobación de la Ley de Necesidad Pública. Desde hace varios meses se viene mostrando en desacuerdo al pedido del gobernador Perotti. Aunque votó a favor cuando, en la misma sesión, se aprobó el pedido de autorización del Ejecutivo para endeudar a la provincia en 15.000 millones de pesos, monto que será destinado a enfrentar la crisis desatada por la pandemia del coronavirus.

Pablo Farias

Respecto a todo esto, Farias dijo que “entendemos que fue una sesión en la que primó la necesidad, por un lado, rápidamente votar un fondo de asistencia al ejecutivo y permitirle endeudarse por hasta 15.000 millones de pesos por un Fondo de Emergencia para atender las consecuencias de la pandemia, eso nunca estuvo en duda y nosotros nunca nos opusimos. Hubo un intento deliberado del gobierno y de distintos actores políticos ligados al oficialismo de mezclar una cosa con la otra, mezclar el Fondo de Emergencia con la Ley de Necesidad Pública que lleva varios meses de tratamiento, porque, nosotros consideramos que parte de un diagnóstico erróneo de la realidad económica y financiera de la provincia del mes de diciembre y que, además, injustificadamente es una ley que le da atribuciones especiales al gobernador Perotti que de ningún manera son necesarias ni para la emergencia”.

Además coincidió con el ex gobernador Miguel Lifschitz y sus compañeros de bloque, cuando manifestaron que es una “mala ley” porque autoriza un endeudamiento excesivo para la provincia de Santa Fe.

“Nosotros nos hemos manejado en los doce años del Frente Progresista con mucho cuidado, nunca solicitamos autorización de endeudamiento para gastos corrientes y es algo que ningún economista recomienda. Este es un gobierno que más que soluciones, siempre antepone las excusas y, en este momento, no podemos permitir que se siga manejando de esa manera. Por eso, con nuestra abstención permitimos que tan sólo doce legisladores votaran esa ley y fuera aprobada, cuando pudimos rechazarla y no quisimos hacerlo para que se acaben las excusas y se empiece de una vez por todas a gobernar la provincia de Santa Fe”, indicó el diputado.