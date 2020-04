Che, controlen acá. Che, controlen por allá, che por acá faltan controles, che tomen las medidas que hay que tomar, che cierren la ciudad, che custodien a los que están en cuarentena, che vigilen a la familia de los que están siendo analizados, che busquen a este que viajó y anda por la calle, che controlen los comercios que están llenos de gente, che controlen que suben los precios, che no dejen entrar camiones, che fumiguen, che por qué no hacen como en otras ciudades, che den nombres, che cierren los comercios a las 5, che metan preso a este, che por qué no vienen casa por casa a preguntarnos qué necesitamos, che esto es verdad, che con esta medida me estás cagando, che che che.....

Che ¿y vos? Una sola cosa te pedimos; QUE TE QUEDES EN TU CASA!!! y no podés hacerlo... Che, sabés que vos como [email protected] también tenés responsabilidades?? Che, sabés que en lugar de reclamar todo el tiempo sin saber realmente por qué se toman o por qué no se toman determinadas medidas, podes utilizar ese valioso tiempo en aportar tu granito de arena enviando información útil para que todos prevengamos esta pandemia??. Che, sabés que hay un puñado de funcionarios políticos, policiales, de la salud pública, bomberos , gendarmes, empleados municipales y personal de algunas instituciones de servicios que desde hace varios días, con suerte duerme un par de horas diarias y que el resto de la jornada están definiendo y redefiniendo medidas, equilibrando esas medidas para proteger la salud de todos pero tratando de generar el menor daño posible a los sectores afectados, realizando controles, saliendo a la calle, recibiendo información de los niveles superiores que van cambiando hora a hora, reuniéndonos con unos, con otros, generando información, patrullando, definiendo estrategias de trabajo, persiguiendo estúpidos que se creen vivos, cortando calles, organizando y prestando servicios, perdiendo tiempo en tener que desmentir todas las pavadas que se dicen y reenvían, monitoreando a los que están en cuarentena, apoyando y conteniendo a los que están en emergencia, recibiendo y teniendo que responder miles de mensajes, pedidos, consultas, reclamos, poniendo cabeza y cuerpo al servicio de todos, poniendo en riesgo su propia salud y la de sus familias porque no tienen la posibilidad que tenés vos de poder quedarte en casa?

Che, y va con onda, a vos que tenes el tiempo suficiente como para juzgar de inútiles, incapaces o lo que se te ocurra, a los que día a día hacemos ese trabajo, te invito a reutilizar ese tiempo y repensar tu utilidad o capacidad como miembro de una sociedad civilizada....

Che, a vos que sentado frente a la compu de tu casa tenés la solución para el Coronavirus, te aseguro que diez minutos en nuestros zapatos te alcanzarían para salir corriendo pidiendo quedarte en casa.

Che, sabés que yo también tengo una familia y que todos los días entro a mi casa con un nudo en la garganta de no saber si no le estoy trayendo el virus por estar todo el día en la calle tratando de cuidarte?

Así que tranquilos che. Que los que estamos todo el tiempo en la punta de tu lengua seguramente nos vamos a equivocar porque esto es algo que nos enseña día a día y nos hace cambiar instante a instante, pero tené un cachito de empatía y entendé que estamos todo el tiempo dejando el pellejo para que vos, los tuyos, los nuestros, todos salgamos lo más airosos posibles de esta pandemia. Te lo pido una vez más ,hacenos un gran favor quédate en tu casa , no es tan difícil. Gracias!!