AMSAFE inicia una serie de reclamos

La Delegada Regional de AMSAFe planteó cuatro temas que preocupan a los docentes.

Patricia Vallejos destaca que son los docentes y directivos los responsables de la entrega de los bolsones, y que para garantizar el armado, son los mismos docentes los que llevaron barbijos y guantes para prevenir el COVID 19.

“Estamos comprometidos a continuar con la responsabilidad civil y el compromiso social que implica nuestro trabajo, pero teniendo en cuenta la situación de pandemia que venimos sufriendo, desde un primer momento los equipos directivos están a cargo de los comedores escolares, luego de la realización y entrega de viandas y a partir de hoy de bolsones.

A nosotros nos preocupa y lo que exigimos al gobierno provincial, es que el monto destinado a cada bolsón, está sujeta a los grandes centros comerciales y no a los precios de nuestra ciudad. Por lo tanto, los directores e ven en la obligación de garantizar estos bolsones, donde no consiguen todos los alimentos, pero no en las mejores condiciones, también exigimos que sean pagos por estar a cargo, cumpliendo y garantizando derechos, como los $3.000 que si cobraron otros sectores. No lo cobraron los porteros y no lo cobraron los equipos directivos que están a cargo” indicó Vallejos.

La logística y distribución carece de protocolo, por lo tanto, los directivos implementan el que ellos consideran el más conveniente. “La institución educativa es la que ha garantizado los derechos y así lo está haciendo ahora, la preocupación es esa, no hay protocolos de cómo sería la entrega, cada directivo de cada escuela, usando el sentido común dispondrá las medidas necesarias de cuidado y de higiene para que cada alumno que asiste al comedor pueda contar con uno. La partida que llega es por alumno y hace meses que no se actualiza” indicó Vallejos

Cuasimoneda

“Nuestra Delegada General dejo bien en claro que estamos en contra, que no aceptamos de ninguna manera esa forma de pago. Ya lo hemos vivido y pasado y no queremos volver a esos tiempos” resumió Vallejos.

Reapertura de la paritaria

“Es una exigencia que se reabran las paritarias, tomando las medidas preventivas en estos tiempos. Menos cantidad de gente en las reuniones, exigimos esta reapertura, es la única forma que tenemos nosotros de garantizar y negociar mejores condiciones de salarios y de trabajo” concluyó la Delegada Regional de AMSAFe.