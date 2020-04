Polémica por la entrega de arroz con gorgojos en Selva

Todo comenzó cuando una beneficiaria de una ayuda social recibió un paquete de arroz con gorgojos y envió un video de la prueba al referente vecinal hasta que llegó al Intendente.

Enrique Bertolino, Intendente de Selva, le echó la culpa al Gobierno provincial y además se quejó de que mostraran las imágenes. "No me parece que sea mejor mostrar esas imágenes, me parece que hay que tener una onda más positiva. Es el único de mil que se repartieron en dos entregas",

"Eso llegó en los bolsones de Desarrollo Social de la Provincia y lo repartimos, no le pusimos gorgojos", afirmó, y luego manifestó que quienes recibieran los paquetes los podían consumir igual porque "los gorgojos tienen muchas proteínas, o sea que mal no les va a hacer".

"Eso vino hace dos días y lo repartimos, ya está. Siempre pasa que comprados de algún negocio y vienen con gorgojos, se los pueden sacar", continuó. "El que no lo consuma decile que lo devuelva y vas a ver que a alguno no le va a importar, les hace bien para el cáncer", agregó.

Desde la Provincia aseguraron que el arroz lo compró el Intendente para repartir en el comedor municipal, y que los quiso inculpar.