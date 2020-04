Llegan las Pascuas y el menú suele cambiar para muchos. Los huevos de Pascuas, el pescado, las verduras toman un papel principal en la mayoría de las mesas de la gente. Pero hay otro producto que cotidianamente no se consume y se sube a la cima; la Rosca de Pascuas.

“El producto tiene sus recetas. Se coloca todo en un fuentón, se lo coloca en un a amasadora rápida y se cortan porciones de 600grms y se colocan en el molde hasta que leuda, pero mucho tiene que ver el después, que es la decoración de la rosca de pascuas”, cuenta Diego Fábbrica, comerciante de la ciudad.

“El secreto está en cada panadero. Hay una receta original y cada cual lo va adaptando un poco al gusto de cada uno, no todos tenemos el mismo gusto, algunos la trabajan con la pre-mezcla directa y otros tenemos el sistema tradicional que lo vas mejorando con tiempo porque siempre salen cosas nuevas y productos nuevos a los cuales nos adaptamos y mejoramos la calidad del mismo”, indica Diego.

“La receta es una tradición familiar y se mantiene, pero también tomamos los concejos del panadero que maneja el producto a diario porque los productos van sufriendo mejoras, y algunos cambian y eso hace que varíe la masa, como por ejemplo que quede más aireada o más pesada, los empleados son los que manejan el producto inicial a diario y ellos saben con qué se pueden encontrar”, nos cuenta mientras uno no puede dejar de pensar en esa crema pastelera que se chorrea por los costados, y rápidamente nos deja unos tips; “A la rosca de pascuas no le puede faltar crema, chocolate y dulce leche. A algunas no le pueden faltar las pasas de uvas y las frutas, a muchos no nos gusta pero hay un montón de gente que sí les gusta, por eso cada vez van saliendo sabores nuevos”.

“Tuvimos capacitaciones, lo hacemos constantemente. Hay empresas que intentan que el producto este todo el año, pero no hay mercado que consuma rosca de pascuas durante todo el años, además es u producto muy particular, no puede estar expuesto en góndola durante varios días, si pasa más de dos días ya no es el mismo producto, cambia”, concluye Diego.