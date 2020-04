¿Porque esta noche es distinta a las demás?: El Pésaj en época de pandemia:

"Para el pueblo judío es una gran fiesta, una de las más importantes de la tradición judía" comenzaba contando la docente desde el otro lado del teléfono. Cordobesa de nacimiento y sancristobalense por adopción, Eva comienza a narrar con cadencia el largo camino del pueblo hebreo que comenzó hace 3200 años al liberarse de Egipto. Esa cronología termina en un recuerdo emocionante de la mesa de su familia, en su infancia y juventud donde su padre preguntaba en las Pascuas Judías: ¿Porque esta noche es distinta a las demás? y los niño respondían cantando las cuatro preguntas...

"Como todas estas historias no hay precisiones, existe la transmisión oral que va modificando los hechos, es cuestión de creer o no. Estas creencias no están debidamente documentadas por su antigüedad, pero, obviamente que algo ocurrió y a través de ese algo quedó la idea de libertad del pueblo judío con un plus, el plus de que Moisés los tuvo en el desierto durante 40 años para que las generaciones viejas que habían nacido y crecido con la concepción de que eran esclavos murieran, y llegaran finalmente a la tierra prometida solamente las generaciones jóvenes nacidas en libertad" comentaba, luego al ser interpelada sobre el papel simbólico de la comida nos decía, aclarando que no era la mejor cocinera de su comunidad: "La comida en el desierto no era indudablemente la comida con las que se festejan hoy las cenas pascuas, en el desierto no había pescado para hacer pescado relleno como hoy en día lo hacen, había hierbas, hierbas amargas, Pollo, miel, leche y como salieron tan rápido no pudieron preparar la masa leudada, solo contaban con un pan a base de harina y agua, entre otras". Eva nos comento que hoy se comen en la mesa de cada familia Judía otras comidas más elaboradas donde tuvieron mucha influencia la cocina del Este Europeo "Las comidas típicas vinieron de Europa, de los lugares en donde vivían los judíos, donde se comía por ejemplo mucho pescado, también pollos porque había aldeas donde la gente tenía sus granja". También agregó que se prepara una mesa muy festiva tanto para la mantelería, platería como para vestirse los que asisten a la cena. Y remarcó que la encargada de la comida la dueña de la casa, es su casa su abuela primero y luego su madre.-

Yo soy hija de inmigrantes, mi papá era Judío-Polaco (único sobreviene de una familia exterminada por el nazismo durante la segunda guerra mundial) y mi mamá rusa, en mi casa era esencial hacer estas fiestas con ese tipo de comidas tradicionales, pero, en la mesa se coloca simbólicamente en un plato determinado con muestras de los alimentos que son los que sí se pudieron haber comido en aquella época entre los cuales figuran las hierbas amargas. Por ejemplo la miel y la nuez son distintivas de Israel, que se la considera la tierra de la leche y a miel. En la cena se coloca un plato que se llama kehará, y tiene las distintas comidas que supuestamente comieron durante los 40 años los Israelitas, Cada uno de estos comestibles que están colocados en una pequeña cantidad tiene un símbolo que refleja las penurias y alegrías de esta raza. Los comestibles del plato son: matzá (pan ácimo), zeroa (Pata de Cordero), huevo, maror (hiervas amargas), karpás (apio mojado con agua con sal), jaróset (nueces, frutas secas, dactiles mezclado con vino), jezéret verduras en particualar lechuga). Cada una de estas comidas tienen lugar en un plato ceremonial .

Las cuatro preguntas

"Una de las tradiciones que se hacen en la cena previas a la comida, hay una celebración y oraciones y se lee la historia de las pascuas y todo el pasaje del judaísmo de la esclavitud a la libertad. En mi casa lo leía mi papá, todos los chicos tenían hambre y nos fastidiaba porque en vez de cantar o leer teníamos ganas de comer todas las cosas ricas. En esa ceremonia previa, hay un paso que es muy importante que está a cargo de los niños, y es hacer 4 preguntas que se hacen cantando y el mayor de la familia las responde cantando. Eso es muy bonito y apuntan a reconocer en qué se diferencia esta noche de las demás noches y lo importante es que es una transmisión generacional. Una respuesta que recuerdo era que esa noche nos sentíamos importantes, grandes señores, en otras palabras teníamos dignidad por ser libres", sentencio la profesora.

La familia y la pascua

"Nosotros vivíamos en Córdoba hasta la adultez en que cada uno tomó su rumbo. Éramos una familia numerosa de parte de mi madre, nos reuníamos y se decidía en qué casa se hacia la gran cena que en realidad son dos, la primera noche y la segunda. Las que cocinaban era las amas de casa, previo a la cena había que hacer una limpieza profunda de casa y poner una vajilla especial para esa noche. Como comida había principalmente había pescado relleno, pollo en la cacerola y postres típicos con pasas de uva, ciruelas, compotas o torta de miel" contaba Eva.

La pascua judía y cristiana

"Quiero destacar que dentro de mi ideología y concepción del mundo humano, es que no me parece casualidad que coincidan las pascuas judías con las pascuas cristianas. Hace varios años, un rabino en la sinagoga mayor de Córdoba junto con un obispo de esta provincia graban canciones para las festividades, en donde muestran la absoluta necesidad de unir a las personas más allá de las creencias, costumbres o historias, mas en estas épocas que la humanidad se encuentra amenazada por el coronavirus" culmina relatando la docente hoy ya Jubilada.