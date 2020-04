El Intendente podrá hacer uso del 50% de obras menores para gastos corrientes

Sobre este tema, el Presidente del Concejo Carlos Cattaneo comentó que “lo habíamos presentado la semana pasada, solo que había una interpretación distinta en dos leyes continuas provinciales, 13977 y 13978, donde el porcentaje afectado a gastos corrientes no coincidía. Se aclaró a través de Municipios y Comunas, el tema principal giró alrededor de esto, la aprobación de utilizar el 50% de obras menores correspondiente al 2019 y 2020 para gastos corrientes. Le aportará a la municipalidad oxígeno. Estamos en un momento donde la recaudación está en baja, veremos cuando la Provincia podrá desembolsar este dinero, la parte administrativa ya estaba presentada y ahora con la aprobación de la ordenanza del Concejo más otros temas administrativos quedaría todo encuadrado para cuando la provincia disponga poder transferir esos recursos”.

En la misma sesión el bloque Cambiemos presentó que el Ejecutivo pueda hacer el movimiento de partidas necesaria para cubrir necesidades inmediatas “ya estaba salvado ese tema por 1.500.000 que recibimos de provincia y que el municipio lo está implementando como destinarlos, en forma de subsidio, pero con rendición. Y sobre este tema hubo un pedido del Bloque Justicialista para que la municipalidad presente de qué manera destinará ese dinero. Cambiemos también sugirió la posibilidad sesionar a través de la web, esto debemos reglamentarlo, sabemos que es una opción que se está aplicando” detalló Cattaneo.

Finalmente, Cattaneo junto a Bonacina y Capovilla reflotaron el tema de la ausencia del anestesista. “Aprobamos una resolución que fue presentada por los concejales Bonacina y Capovilla con respecto al anestesista, toda la pandemia ha dejado atrás otros problemas que no son menores como la falta del anestesista, ya van tres meses. Antes que se decretara la cuarentena todo lo que estaba programado para cirugía tuvieron que ser suspendida y trasladas, y el hecho que cualquier urgencia que tengamos no contamos con los elementos para poder mitigar las consecuencias. Esto no se soluciona y el tiempo pasa y que el propio Ministro de Salud tome el tema” concluyó.