Murió Horacio Fontova: tenía 73 años

El Negro, como se lo conocía, murió falleció lunes a la mañana en el Hospital Finochietto, donde estaba internado desde hacía tiempo.

Fue cantante, músico y compositor, hizo reír a una generación en televisión junto a Jorge Guinzburg, y sus ilustraciones en la revista El Expreso Imaginario son recordadas por su vuelo. Como actor ganó dos Martín Fierro con el personaje de Sonia Braguetti en el programa Peor es nada, uno como “Revelación” y otro como “Mejor Actor Cómico”. En 1998 creó y protagonizó el programa de humor Delicatessen con el elenco integrado de Diego Capusotto, Fabio Alberti y otros humoristas argentinos, que se transmitía por América TV.

En la música, su momento de mayor exposición fue con Fontova y sus Sobrinos, en los ’80, gracias a la canción Me siento bien. Sin embargo, su trayectoria había empezado antes, con bandas como Patada de Mosca y el Dúo Nagual, y antes del éxito había armado Fontova y La Foca y Fontova Trío. Pasó por períodos en los que investigó el folklore argentino, aunque su mayor suceso lo consiguió con los ritmos caribeños, a los que les agregaba su humor.



En una entrevista con Teleshow, Fontova se mostraba escéptico. “Lamentablemente, las cosas han cambiado para mal. Fijate vos que ya no existen más programas como el que hacíamos con el petiso querido Guinzburg, como el que hacía Olmedo, o La tuerca, o los uruguayos Telecataplum. Me parece que es una cuestión de inversiones: hoy todo se reduce a la tarasca y a la transa. Pintó así la cosa, y ha cambiado mucho”, sentenció.