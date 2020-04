El amor de abuelos y nietos en tiempos de cuarentena

Los cuidados ante la pandemia por el coronavirus generaron alejarse de los seres queridos y, sobre todo, de los adultos mayores para protegerlos. Pero, este aislamiento obligatorio conlleva mucha angustia porque los abuelos extrañan muchísimo a sus nietos y los nietos a sus abuelos.

En todo este tiempo de cuarentena y atentos a las recomendaciones, los abuelos debieron quedarse en sus hogares y no tuvieron contacto físico con sus nietos. El lazo y amor que existe entre ellos es tan puro, incondicional, hermoso y sano que impactó en las familias.

Sabemos, también, que quizás las personas mayores no están acostumbradas a la utilización de las nuevas tecnologías para que esa distancia sea menor. Por una computadora o un celular, familiares y amigos se conectan con mensajes, llamadas y videollamadas.

Pero, no importa la edad de los nietos, ellos necesitan un beso, un abrazo o una caricia de sus abuelos y viceversa.

Para charlar acerca de este maravilloso vínculo, El Departamental se contactó con una mamá sancristobalense y contó la experiencia que está viviendo con su pequeño bebe y sus abuelos.

Como María Fernanda Reynoso es docente, trabaja desde su casa y junto con su esposo Adrián Pesquedua toman muchos recaudos por su hijo Rafael que tiene cinco meses de vida. Por la cuarentena, los abuelos no lo veían desde hacía un mes y acostumbrados a visitarlo todos los días, no era sencilla de sobrellevar esta distancia.

Hace unos días, Fernanda llevó a su hijo al pediatra y de regreso a su hogar, pasó unos minutos por la casa de sus abuelos y ellos lo pudieron ver a través de la ventanilla del auto. Al observar las imágenes que nos envió hablan por sí solas y no se necesita agregar nada.

“Salí con mi bebe sólo para llevarlo al pediatra, los abuelos hacia mucho que no lo veían y estaban bastante desesperados por verlo. Desde antes de la cuarentena, cuando los chicos dejaron las clases yo ya no salí más, como soy mamá primeriza tengo algunos miedos. Así que pasé por la casa de los abuelos que viven a una cuadra de distancia y lo vieron a través de la ventanilla del auto. Estaban re emocionados, no me dejaban ir, le hablaban y él les sonreía porque es simpático”.

Los abuelos Dora Ríos, Fernando Reynoso, Gladis Rogau y Roberto Pesquedua extrañan mucho a Rafael, y en esta nota seguramente muchas personas se verán reflejadas así que va dedicada para todas ellas.

Ante tantos recaudos, los adultos mayores son los que más sufren y para reencontrarse se necesita un poco de paciencia y esfuerzo de todos, esto pasará y los nietos y abuelos podrán disfrutar de ese maravilloso vínculo nuevamente. Podrán disfrutarse, visitarse, pasear y jugar en una plaza, entre tanto planes.

“Hay mucha gente que pasa por lo mismo. Por parte de mi papá es el primer nieto, mi mamá tiene pero es el primero mío y es el nieto chiquito así que están re babosos con él. Todos los días lo veían, iba yo o venían ellos. Están tristes porque no lo pueden ver en persona, lo quieren alzar, besar y compartir el crecimiento, pero, por otro lado le hacen videollamadas todos los días y le hablan”, contó Fernanda.

Como se puede ver en las redes sociales o en la televisión, los abuelos se amigaron con la tecnología y aprendieron a hacer videollamadas para ver y hablar con sus familias. Esto tiene un impacto positivo porque son en tiempo real y genera una sensación de contacto inmediato.

Los abuelos de Rafa también aprendieron, gracias a sus padres que son los que atienden y llaman por el celular, lo pueden ver desde sus casas. Incluso, su bisabuela paterna María que tiene 100 años le habla a través de la pantalla. En las fotos y en sus miradas se refleja mucho amor para Rafa.

“Ahora vemos cómo se van adaptando a través de una cámara, mi mamá aprendió a hacer videollamadas en dos días, únicamente para verlo a él, en otro momento no sé si hubiera aprendido tan rápido. El teléfono que consiguió no tiene cámara adelante así que se pone frente a un espejo para ver y mi papá le toca el acordeón. La otra abuela está la hija con ella y lo ven, el abuelo se asoma nada más que para verlo a él. Hacía mucho que no tenían un nieto chiquito, estaban enloquecidos, de pronto apareció la pandemia y lo dejaron de ver. Mi bebé se ríe, a veces no capta bien la imagen y sonríe o balbucea algo. Tenemos que adaptarnos mientras estemos todos bien”, relató Fer acerca de la experiencia que está viviendo junto a su familia.

Por último, la orgullosa mamá comentó que está disfrutando mucho de su nueva etapa, a pesar de la cuarentena y la situación en la que estamos inmersos todos.

“Lo disfruto porque yo iba a empezar a trabajar todo el día, ahora trabajo desde casa, estoy disponible todo el día para ver si necesitan, me escriben y saco las dudas que tienen mis alumnos y lo tengo a mi bebé conmigo. Le vemos el lado positivo a lo negativo de todo esto”.