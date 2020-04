Larga cuarentena para los eventos sociales

Desde el 20 de marzo que en Argentina no hay eventos sociales y aún sin fecha definida para su regreso.

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio comenzó el pasado 20 de marzo y recientemente se extendió hasta el 10 de mayo. Hay muchos sectores que no pueden retomar sus actividades normalmente, pero hay un sector en particular que, por ahora no tiene ninguna fecha probable de reapertura y son los eventos sociales.

Gonzalo Caula es el Coordinador de Eventos del Salón del Club Unidad Sancristobalense. Salón de eventos que está situado en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Caula detalló que “tenemos un equipo de trabajo conformado por Susana Neffen con toda la parte de ambientación, Diego Diozque con sonido, iluminación y detrás de todos ellos se encuentra mucha gente. Los barman, servicio gastronómico, reposteros, Dj, animadores, técnicos de pantallas LEDS, iluminadores, personal de seguridad, cajeros, los que realizan mantenimiento de los baños, los que realizan la limpieza posterior al evento, y todos los que realizan lo anterior a los eventos: diseño, imprenta, es una cadena muy grande que es el que queda fuera. Nos afecta a todos de igual manera, hay gente que se la rebusca haciendo alguna changa y otros que esperan el regreso. Tratamos de esperar y utilizamos el tiempo para ver qué otras cosas podemos seguir haciendo para poder hacerle frente. También hay una gran cantidad de gente que tenía los eventos para realizarse, están todos a la espera para reprogramar la fecha y la gran pregunta que nos hacemos todos, el cliente y nosotros es …para cuándo?.

El sector involucrado a los eventos sociales es realmente muy grande, se incluyen modistas, tiendas y zapaterías de moda, salones de belleza y peluquerías entre otras actividades. La respuesta para organizadores y clientes es incierta. La realidad es que la incertidumbre es el sentimiento que sobrevuela a estos proveedores.