“Chechu” Arbizu: “La vida de las discos está pendiendo de un hilo”

Afrodita lleva casi 20 años liderando la noche de los sábados en toda la región. Han sido creadores de innumerables propuestas para mantener cautivo a un público que no los abandona, por el contrario, los extraña en tiempos de pandemia. La situación para las actividades nocturnas es totalmente impredecible y con muchas dudas transitan los días de aislamiento social.

Arbizú nos comenta en cómo se vive desde esta actividad esta inédita cuarentena.



En estas dos décadas de vida...vivieron una situación similar? Recordás alguna?

Hemos pasado por muchas crisis, pero como esta ninguna. Crisis económicas como las del 2001 que fue el año en que inauguramos y luego todo lo fue el corralito, la cantidad de presidentes en una semana y los problemas que ya conocemos, después vino lo del Lecop, sufrimos la inundación de la capital santafesina en 2003, los proveedores no podían llegar, una crisis que recuerdo fue la de 2004 que hubo un antes y un después desde ese episodio terrible de Cromagnon. Lo más parecido a esta pandemia fue lo de la Gripe A en 2009 donde cerramos dos fines de semana por prevención, fue más corto y no fue tan masivo a nivel país ni mundial.

Cómo se hace para pasar tantos fines de semana sin actividad?

No hay mucho por hacer cuando estas aislado y no podes funcionar, hay que afrontar gastos fijos que en nuestro caso son muy difíciles de reducir. En este tiempo de distanciamiento social la vida de las discos está pendiendo de un hilo, hay que tener en cuenta que este rubro fue el primero en cerrar las puertas y seguramente seremos los últimos en reanudar las actividades, se torna muy difícil porque hay gastos fijos que hay que seguir afrontando y esto va para largo así que hay que ver en el caso nuestro hasta cuando aguantamos. En la zona nosotros mantenemos contacto con la gente de Ceres, Rafaela, San Guillermo están todos en la misma situación. En algunos casos ya está la posibilidad de dedicarse a otra cosa porque será muy difícil seguir alquilando un local y seguro por tantos meses y sin fecha estimada de regreso.



Cuánta gente se ve afectada laboralmente directa o indirectamente con esta situación?

En este rubro no solo nos afecta a nosotros como propietarios, sino que también a muchas personas. No puedo precisar la cantidad exacta, barman, cajeros, Dj, animador, iluminador, mantenimiento, RRPP, seguridad, adicionales de policía, personal de limpieza, empresas de transporte, proveedores bebidas y descartables. En forma indirecta debemos tener en cuenta la cantidad de gente de otras localidades que viene a San Cristóbal los días sábados, consumen, compran combustible, van a un kiosko. Los carribar a la salida del boliche, entre tantos otros.



Qué les dicen sus seguidores en las redes?

Los chicos en las redes te escriben: cuándo vuelven? que extrañan,… debemos tener en cuenta que estos son momentos inéditos para millones de personas en el mundo, no solo trajo problemas, políticos, sociales y económicos, afectó la vida cotidiana de millones de ciudadanos en el mundo y nosotros no somos la excepción. A los chicos y a nosotros nos sucede esto por primera vez en la vida. Reunirse con amigos, pasarla bien, salir y eso ya no lo tienen. Son todos mensajes que extrañan y la pregunta cuándo volvemos? La respuesta ya no depende de nosotros



Tienen visualizada una fecha de retorno? Y cómo imaginas esa noche?

No tenemos una fecha. Para estos rubros que no son prioritarios el tema ni siquiera se trata, no se tiene en cuenta dentro de las reuniones de autoridades. Es una incertidumbre, eso es lo más preocupante, estamos sin poder trabajar y no sabemos qué decisiones tomar. Si no hay fecha para un retorno para las clases…menos estarán trabajando una fecha para que vuelvan la actividad nocturna, es muy difícil estar así. Me imagino el retorno con muchas restricciones, capacidad de gente limitada, etc..falta tanto que no estoy pensando en eso.