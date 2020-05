Morel y Gaineddu realizaron una donación al Hospital y se quejaron de no ser invitados a la reunión con los comerciantes

Esta semana, los concejales Carolina Morel y Claudio Gaineddu entregaron un aporte al Hospital Julio Villanueva de la ciudad de San Cristóbal. La donación corresponde a la Diputada Paola Bravo de Unidad Ciudadana, quien accedió a la reducción del sueldo percibido en la Cámara de Diputados de la provincia como acordaron por unanimidad. El objetivo es que ese dinero se destine a instituciones de bien público, en el marco de la pandemia mundial por el coronavirus.

El monto donado es de $12.000 y según explicaron desde el hospital, será utilizado para comprar batas que necesitan los profesionales de la salud, entre otros elementos e insumos que necesita la institución.

“Todos conocemos la realidad que estamos viviendo con respecto a la pandemia y sabemos las necesidades que estamos sintiendo desde los distintos ámbitos. Por lo tanto, comenzamos gestiones para que esos fondos lleguen a la ciudad y se traduzcan en elementos que puedan llegar a servir al hospital. Hemos hablado con médicos y nos comentaban esta situación de tener algún tipo de elemento de protección para la atención diaria”, explicó Carolina Morel.

Morel y Gaineddu fueron recibidos por los directivos del Hospital Dr. Pablo Obatta y Dr. Gonzalo Ibáñez, quienes agradecieron este gesto y seguramente seguirán en contacto porque en las próximas semanas recibirán otra donación.

“Estuvimos charlando con los doctores, permanentemente estamos en contacto porque nos interesa cómo es la parte sanitaria dentro de la pandemia. Este aporte se suma a uno de Leandro Busatto de $15.000 a depositarse en la cuenta del hospital el mes que viene”, dijo Claudio Gaineddu.

Además de estas acciones, los concejales del PJ manifestaron que se encuentran trabajando por la ciudad e integran la Junta de Defensa Civil, proponiendo ideas y reclamando las inquietudes de los vecinos.

“Está muy bueno escuchar e integrar a la junta civil con las voces de todos los actores de los distintos ámbitos, porque la idea es tener una mirada diferente para unificar criterios en cuanto a la protección de la ciudad. Estamos hablando de la salud pública y a nosotros nos importa muchísimo poder aportar nuestra mirada, tratamos de canalizar todas las inquietudes que tenemos con participación activa y no sólo de discurso”, expresó la concejala Morel, enumerando algunos puntos en los que estuvieron enfocados como las sugerencias sobre el bloqueo de la ciudad para ingresos o las peticiones para regularizar la atención en la oficina de acción social del municipio local.

No fuimos invitados a la reunión con los comerciantes locales

Por otro lado, con respecto a la petición formada por los comerciantes locales para una flexibilización laboral que ha sido elevada al municipio y al gobierno provincial, los concejales aseguraron que acompañarán este pedido y reclamaron que no fueron invitados a la reunión que se llevó a cabo entre comerciantes, el intendente Horacio Rigo y los concejales oficialistas.

“Todo ha llevado a empeorar la situación económica en el país y en San Cristóbal, el reclamo de los comerciantes me parece que es justo y coherente con la realidad que tenemos. No tenemos circulación comunitaria así que se puede flexibilizar esta cuarentena. Lamentablemente no nos invitaron a la reunión, me parece una falta de respeto que no se invite a todos los concejales”, dijo Gaineddu.

Por su parte, la concejala Morel también dio su opinión al respecto y expresó que todos los sectores de la ciudad deberían trabajar en conjunto para poder brindarles a los sancristobalenses tranquilidad en medio de esta pandemia.

“Nosotros trabajamos tratando de aportar y sumar, es importante que estén todas las voces. Estas situaciones de la no invitación y no participación, lo único que hace es generar rispideces en temas donde tenemos que estar de acuerdo y este no es el contexto adecuado para la discriminación política, tendríamos que estar todos en consonancia y apoyando las decisiones que se tomen en conjunto. Gracias a Dios no hemos tenido ningún caso positivo en San Cristóbal, tiene que ver por el trabajo en conjunto que se ha hecho en base al reclamo de todos los sectores. Le pedimos al intendente que tenga una mirada más amplia y más democrática de la situación para tomar decisiones que le sirvan a todos”.