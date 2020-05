El 2 de mayo se cumplen 38 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano

Este 2 de mayo el Gobierno Municipal y el Centro de Ex Combatientes y Familiares de Caídos en Malvinas decidieron que, por la pandemia Covid 19 el tradicional acto en conmemoración por el hundimiento del ARA General Belgrano se suspenda. En esta ocasión se realizará el homenaje con la ofrenda floral y el minuto de silencio para los caídos a las 16.

Recordemos que, el acto lleva una vigencia de más de 20 años, asisten todas las escuelas de la ciudad y gran cantidad de centros de veteranos de la guerra de la provincia, autoridades y el Centro de Ex Combatientes que está liderado actualmente por Luis Taramelli.

“Ya son 38 años, aunque pareciera que fue ayer, cuando todo esto comienza allá por el 2 de abril es como que los sentimientos están a flor de piel, uno ya comienza a ponerse distinto. Si bien el dolor esta siempre, esto se va tiñendo cada vez con más nostalgia, con más recuerdos por todo el entorno que va viviendo, por los actos, por los homenajes, uno se va poniendo cada vez más triste porque llegan a la memoria esos momentos de mucho dolor. Es un año más de recuerdo y de rendir un merecido homenaje que en este caso Julio y todos los héroes de Malvinas se merecen” comenta Marcelo Lobos

Julio Cesar Lobos vive en muchos lugares de la ciudad, hay muchos espacios que llevan su nombre y eso es consecuencia del trabajo sostenido de su familia. “Nosotros a través de todos estos años, desde que se constituyó el Centro de Ex Combatientes y Familiares de Caídos en Malvinas, una de nuestras misiones es que permanezca la llama, es una forma de malvinizar realizar todos estos actos que venimos haciendo todo este tiempo. Actos, conferencias, dando a conocer no los hechos de Malvinas pero si constituir la memoria, contar que aquellos jóvenes estuvieron dispuesto a darlo todo, en ese sentido hemos trabajado con nuestro centro para que los homenajes y los lugares donde transitó Julio en su infancia y su juventud pueda haber un homenaje como los es la Escuela Belgrano, la Escuela Técnica, la rotonda, nos sentimos muy satisfecho y halagados por todas las instituciones que tienen memoria y recuerdan a nuestro héroe permanentemente, queremos que el recuerdo siempre siga vigente” detalló Lobos.

Este año la prevención de la pandemia no permite realizar el tradicional acto en la Plazoleta Almirante Brown, simplemente se realizará la entrega de la ofrenda floral y el respetuoso minuto de silencio. Marcelo Lobos indicó que “estas fechas nos movilizan más en todo sentido por los trabajos que hacemos, los homenajes, las charlas, las escuelas que siempre se interesan que llegan hasta el Centro o bien nos invitan para dar charlas ahí, para nosotros Malvinas es todo el año, es un trabajo permanente malvinizar. Nos sentimos muy acompañados, por las instituciones y autoridades. Nosotros hemos sido un poco pioneros a pesar de ser pocos socios, todavía no había en la provincia, San Cristóbal constituyó el primero, así que para nosotros es un orgullo y un honor, estamos aportando nuestro granito de arena con mucho amor a pesar de tanto dolor.

Este año lamentablemente por toda la situación que estamos viviendo, vamos a hacer un pequeño homenaje teniendo en cuenta las restricciones vigentes. Todos los 2 de mayo a las 16 horas, momento en que fue atacado nuestro crucero haremos un minuto de silencio. Agradecer a la municipalidad y a todas las instituciones, a los ex combatientes, a las familias a toda la gente que nos acompaña con la presencia y con sus respetuosos silencios”

Sergio Manganelli, ex presidente y actual integrante del Centro de Ex Combatientes y Familiares de Caídos en Malvinas del departamento San Cristóbal, comentó que “son días muy significativos para nosotros, particularmente para mí que fui un tripulante del Crucero ARA General Belgrano. Hoy en esta comisión tengo el cargo de vocal titular, el actual Presidente Luis Taramelli es de la localidad de Elisa. Ahora que se aproxima el 2 de mayo creo que, para todos sobrevivientes del crucero son días muy especiales, se nos cae ese lagrimón, pasaron 38 años, pero el recuerdo es permanente. Nosotros hoy podemos contarlo, hay más de 300 compañeros que quedaron en las frías aguas del sur, entre ellos Julio Cesar Lobos y Néstor David Córdoba que son hijos de este departamento. Yo hoy lo puedo contar, fui un sobreviviente junto a Emilio Gorosito de la localidad de Ceres, quien lamentablemente hace un tiempo ha fallecido. Somos un grupo de veteranos tenemos que darle el timón, Malvinas fue algo que nos marcó para toda la vida. A las 16 cuando coloquemos la ofrenda floral y el minuto de silencio, nos llega el recuerdo tan ingrato, sabemos que todos los compañeros que quedaron se traducen en madres o padres que perdieron sus hijos. Malvinas es todo, somos los veteranos y el pueblo argentino porque es algo que hace 38 años marcó al pueblo. Viva la Patria!