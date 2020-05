González pidió mayores controles en las rutas santafesinas

Sosteniendo que “acá hay que controlar las grandes urbes, porque Santa Fe es una provincia de paso, todo pasa por acá hacia los puertos y los grandes conglomerados. Hay que hacer controles exhaustivos, y en estos días han crecido los casos en Buenos Aires, lo que no permite que relajemos los puestos de control de tránsito. Si no controlamos bien ahora, en 15 días, podemos estar viendo una situación difícil”.

Uno de los proyectos presentados por el diputado sancristobalense era el de realizar test masivos- 1 millón- en la provincia, “Todavía no estamos haciendo esos test masivos. Hay que avanzar en esto, si está aprobado el gobierno provincial debe hacerlos.

Estamos en una misma situación con el dengue. Le dijimos en febrero al gobierno, que había que trabajar en esa enfermedad. Hoy en la provincia tenemos muchas víctimas fatales por esta enfermedad, incluso muchas más que por coronavirus, y no le estamos dando la importancia que se merece”.