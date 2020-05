Proponen que docentes reemplazantes perciban el Ingreso Familiar de Emergencia

La Diputada Nacional del Frente de Todxs y dirigente del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), Patricia Mounier, presentó un proyecto de Ley para incluir a docentes reemplazantes de los establecimientos educativos públicos y privados de todos los niveles dentro de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Se trata de una iniciativa que busca dar respuesta a la situación de muchos docentes reemplazantes del año 2019 que, debido a la suspensión de la presencialidad por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, no pueden acceder a las suplencias.

“Los docentes reemplazantes son hoy trabajadores desocupados sin ninguna posibilidad de ingreso salarial alguno. Se trata mayoritariamente de mujeres por ser la docencia un colectivo principalmente femenino, muchas de las cuales son además, jefas de hogar. El acceso al IFE significa un acto de justicia social en momentos en que no pueden acceder al trabajo mientras dure la suspensión de la presencialidad.”, indicó Mounier primera legisladora nacional del SADOP.

Cabe destacar que trabajadores y trabajadoras de la educación no pudieron acceder al beneficio por figurar como personal en relación de dependencia, aun cuando no están actualmente trabajando. Las jurisdicciones provinciales decidieron la suspensión de reemplazos del personal docente, lo que implica que quienes accedían a reemplazos habitualmente, se vean imposibilitados de hacerlo, situación que además impide la acreditación de antecedentes para la titularización en cargos y/u horas cátedra.