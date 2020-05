Pedro Giménez realizó su descargo ante los cuestionamientos recibidos

"A mí familia, a mis amigos, a mis pacientes y a toda la sociedad en general. El día domingo 9 de mayo falleció mi madre, después de padecer una enfermedad terminal, en la ciudad de Gobernador Virasoro (Ctes.) al día siguiente de su deceso, lunes 10, regreso a la ciudad de San Guillermo y para tranquilidad de todos y por ser personal afectado al servicio de salud, solicité se me realice un hisopado por Covid-19 el cual dio por resultado NEGATIVO, a pesar de que no era obligatorio por mi función profesional.

Además por provenir de una zona libre de Covid-19 y hasta tanto me dieran el resultado, tomé todos los recaudos pertinentes, no recurriendo a mi lugar de trabajo como así también no saliendo a ningún lugar fuera de mi casa. Luego de varios días retomé mis actividades.

Vuelvo a agradecer de corazón a quienes me acompañaron en tan doloroso momento, los cuales saben de mi responsabilidad ante ésta situación crítica que atraviesa hoy la salud a nivel mundial.

Y a quienes quisieron hacer de este acontecimiento un hecho mediático o político sin conocer verdaderamente como fueron los hechos, les ruego me dejen trabajar como lo hago hace más de 20 años en la localidad, también les pido por favor respeten mí dolor para poder transitarlo en paz", remarcó Giménez en un comunicado. (TV Coop)