Tapabocas con glamour

Se trata de tapabocas realizados con los pañuelos que habitualmente se usaban como accesorios.

“La idea de hacer barbijos se dio por casualidad, hice los primeros para mi marido que no dejó de trabajar y para mi que salgo a hacer las compras. Con mi hijo hicimos un video mostrándolo y la gente me empezó a escribir pidiendo tapabocas. La idea de hacer los barbijos con el pañuelo surgió porque lo vi en una publicación, me pareció que lo usarían. Yo trabajo con mi página de Facebook, trabajo en mi casa. A la gente le gustó, pueden elegir colores y diseños”.

La creatividad no se agota, han surgido muchos modelos y diseños desde que la pandemia llegó a nuestro país. Elías creo una nueva opción para tener en cuenta